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İsrail basınına göre Tel Aviv 'kısıtlı' ateşkes önerdi
İsrail basınına göre Tel Aviv 'kısıtlı' ateşkes önerdi
Sputnik Türkiye
İsrail'in, Gazze'den İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesini kapsamayan yeni 'sınırlı' bir ateşkes önerisi sunduğu iddia edildi. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T01:54+0300
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İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi, İsrail ordusunun Gazze'den çekilişinin dahil olmadığı, 'kısıtlı' bir ateşkes önerisinde bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail'in sunduğu teklifin esirlerin serbest bırakılması karşılığında kısıtlı bir ateşkesi içerdiği belirtildi. Netanyahu tarafından Mısırlı yetkililerin söz konusu ateşkes önerisini görüşmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'ı Kahire'ye gönderdiği kaydedildi.Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Reşad'ın, Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'a 'Hamas ile ateşkes müzakerelerini daha büyük bir anlaşmaya taşıyacak' küçük bir anlaşmanın ana hatlarını sunduğu aktarıldı.Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest kalması için çalışmaların Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından hız kazandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/israil-ordusu-hizbullahin-silah-ve-para-aktarmakla-gorevli-yeni-komutani-samda-olduruldu-1089501213.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, gazze, batı şeria, ateşkes, ateşkes anlaşması
israil, israil-filistin, israil ordusu, gazze, batı şeria, ateşkes, ateşkes anlaşması

İsrail basınına göre Tel Aviv 'kısıtlı' ateşkes önerdi

01:54 22.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem HanaGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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İsrail'in, Gazze'den İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesini kapsamayan yeni 'sınırlı' bir ateşkes önerisi sunduğu iddia edildi.
İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi, İsrail ordusunun Gazze'den çekilişinin dahil olmadığı, 'kısıtlı' bir ateşkes önerisinde bulundu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail'in sunduğu teklifin esirlerin serbest bırakılması karşılığında kısıtlı bir ateşkesi içerdiği belirtildi. Netanyahu tarafından Mısırlı yetkililerin söz konusu ateşkes önerisini görüşmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'ı Kahire'ye gönderdiği kaydedildi.
Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Reşad'ın, Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'a 'Hamas ile ateşkes müzakerelerini daha büyük bir anlaşmaya taşıyacak' küçük bir anlaşmanın ana hatlarını sunduğu aktarıldı.
Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest kalması için çalışmaların Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından hız kazandığı ifade edildi.
Şam - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
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