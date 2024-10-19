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Ankaralılar dikkat: 5 ilçede sular hafta sonu kesilecek
Ankaralılar dikkat: 5 ilçede sular hafta sonu kesilecek
Sputnik Türkiye
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), ankara su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), bazı ilçelerde 19 Ekim 2024 Cumartesi günü su kesintisi olacağını duyurdu. Ankara su kesintisinden etkilenen ilçeler arasında Sincan, Keçiören, Çankaya, Çubuk ve Elmadağ yer alıyor.Ankara su kesintisi yaşayacak ilçelerSİNCAN- Alagöz Mahalesi 19 Ekim 2024 08.15 - 17.00 arasında Sincan ilçesi Alagöz mahallesi Sarper caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.KEÇİÖREN - KANUNİ-ATAPARK-OVACIK Mahalleleri19 Ekim 2024 08.00 - 12.00 arasında Keçiören ilçesi, Kanuni mahallesi Başkent caddesi içerisinde Q 300 lük ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.ÇANKAYA- Mutlukent Mahallesi Angora Evleri Tamamı ve Civarı19 Ekim 2024 09.30 - 18.00 arasında Beytepe Mahallesi Hitit Bulvarı Angora Evleri Arka Girişi tarafında ani oluşan Ø110'luk şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştırÇUBUK - AHİEVRAN SANAYİ SİTESİ ve YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ZİYA ÜLHAK CADDESİNE BAĞLANAN SOKAKLAR19 Ekim 2024 09.30 - 15.00 arasında Çubuk ilçesi Sünlü Mahallesi Ahievran Sanayi Sitesinde meydana gelen boru arızası ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi Çalışkanlar Sokakta meydana gelen boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.ELMADAĞ - Kemalpaşa Mh.19 Ekim 2024 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi Osman Pehlivan sokak içerisindeki su arızasından kaynaklı saat 10.15 ile 13.15 saatleri arası su kesintisi yapılacaktır.
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ankara su kesintisi, ankara su kesintisi çankaya, ankara su kesintisi bildirimi, aski su kesintisi
ankara su kesintisi, ankara su kesintisi çankaya, ankara su kesintisi bildirimi, aski su kesintisi

Ankaralılar dikkat: 5 ilçede sular hafta sonu kesilecek

11:30 19.10.2024
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
© AA
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), ankara su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), bazı ilçelerde 19 Ekim 2024 Cumartesi günü su kesintisi olacağını duyurdu.
Ankara su kesintisinden etkilenen ilçeler arasında Sincan, Keçiören, Çankaya, Çubuk ve Elmadağ yer alıyor.

Ankara su kesintisi yaşayacak ilçeler

SİNCAN- Alagöz Mahalesi
19 Ekim 2024 08.15 - 17.00 arasında Sincan ilçesi Alagöz mahallesi Sarper caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
KEÇİÖREN - KANUNİ-ATAPARK-OVACIK Mahalleleri
19 Ekim 2024 08.00 - 12.00 arasında Keçiören ilçesi, Kanuni mahallesi Başkent caddesi içerisinde Q 300 lük ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
ÇANKAYA- Mutlukent Mahallesi Angora Evleri Tamamı ve Civarı
19 Ekim 2024 09.30 - 18.00 arasında Beytepe Mahallesi Hitit Bulvarı Angora Evleri Arka Girişi tarafında ani oluşan Ø110'luk şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
ÇUBUK - AHİEVRAN SANAYİ SİTESİ ve YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ZİYA ÜLHAK CADDESİNE BAĞLANAN SOKAKLAR
19 Ekim 2024 09.30 - 15.00 arasında Çubuk ilçesi Sünlü Mahallesi Ahievran Sanayi Sitesinde meydana gelen boru arızası ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi Çalışkanlar Sokakta meydana gelen boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
ELMADAĞ - Kemalpaşa Mh.
19 Ekim 2024 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi Osman Pehlivan sokak içerisindeki su arızasından kaynaklı saat 10.15 ile 13.15 saatleri arası su kesintisi yapılacaktır.
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