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İHA saldırısı sonrası Netanyahu’nun evi ilk kez görüntülendi
İHA saldırısı sonrası Netanyahu’nun evi ilk kez görüntülendi
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Hizbullah tarafından düzenlenen hava saldırısı sonrası evi ilk kez görüntülendi. Konutun yatak odası tarafından hasar aldığı... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T21:41+0300
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iha
insansız hava aracı (iha)
bomba
bomba ihbarı
bomba tehdidi
bomba yüklü araç
saldırı
bombalı saldırı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutuna yönelik İnsansız Hava Aracı ile yapılan saldırıda ilk görüntüler yayınlandı.19 Ekim tarihinde Hizbullah tarafından konutuna düzenlenen İHA saldırısında İsrail Başbakanı Netanyahu evde olmadığı için yara almadan kurtulmuştu. Saldırı sonrası evde yapılan incelemelerde yatak odasına isabet ettiği belirlenen kamikaze İHA'nın güçlendirilmiş camdan giremediği için hasarın az olduğu ifade edildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
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İHA saldırısı sonrası Netanyahu’nun evi ilk kez görüntülendi

21:41 22.10.2024 (güncellendi: 21:48 22.10.2024)
© AP Photo / Richard DrewNetanyahu
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Richard Drew
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İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Hizbullah tarafından düzenlenen hava saldırısı sonrası evi ilk kez görüntülendi. Konutun yatak odası tarafından hasar aldığı ifade edilirken güçlendirilmiş camlar sayesinde hasarın az olduğu açıklandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutuna yönelik İnsansız Hava Aracı ile yapılan saldırıda ilk görüntüler yayınlandı.
19 Ekim tarihinde Hizbullah tarafından konutuna düzenlenen İHA saldırısında İsrail Başbakanı Netanyahu evde olmadığı için yara almadan kurtulmuştu. Saldırı sonrası evde yapılan incelemelerde yatak odasına isabet ettiği belirlenen kamikaze İHA'nın güçlendirilmiş camdan giremediği için hasarın az olduğu ifade edildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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