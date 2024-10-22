https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/iha-saldirisi-sonrasi-netanyahunun-evi-ilk-kez-goruntulendi-1089544363.html

İHA saldırısı sonrası Netanyahu’nun evi ilk kez görüntülendi

İHA saldırısı sonrası Netanyahu’nun evi ilk kez görüntülendi

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Hizbullah tarafından düzenlenen hava saldırısı sonrası evi ilk kez görüntülendi. Konutun yatak odası tarafından hasar aldığı... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T21:41+0300

2024-10-22T21:41+0300

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dünya

benyamin netanyahu

iha

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutuna yönelik İnsansız Hava Aracı ile yapılan saldırıda ilk görüntüler yayınlandı.19 Ekim tarihinde Hizbullah tarafından konutuna düzenlenen İHA saldırısında İsrail Başbakanı Netanyahu evde olmadığı için yara almadan kurtulmuştu. Saldırı sonrası evde yapılan incelemelerde yatak odasına isabet ettiği belirlenen kamikaze İHA'nın güçlendirilmiş camdan giremediği için hasarın az olduğu ifade edildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/israil-basbakani-netanyahu-bugun-beni-oldurmeye-calisan-iranin-vekilleri-buyuk-bir-hata-yapti-1089448410.html

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