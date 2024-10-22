https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/hindistan-disisleri-bakanligi-dogruladi-modi-ve-cinping-brics-zirvesinde-gorusecek-1089543345.html
Hindistan Dışişleri Bakanlığı doğruladı: Modi ve Cinping BRICS Zirvesi'nde görüşecek
Hindistan Dışişleri Bakanlığı doğruladı: Modi ve Cinping BRICS Zirvesi'nde görüşecek
Sputnik Türkiye
Hindistan Dışişleri Bakanı Baş Yardımcısı Misri, Başbakan Modi ve Çin Hak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cingping'in yarın ikili görüşme gerçekleştireceklerini... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T20:51+0300
2024-10-22T20:51+0300
2024-10-22T20:51+0300
dünya
brics
brics zirvesi
çin
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
hindistan
narendra modi
rusya
kazan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089321239_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba78088ea87cbe4fcd4a02e561385d17.jpg
Hindistan Dışişleri Bakanı Baş Yardımcısı Vikram Misri düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 23 Ekim'de Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.Misri, “Yarın BRICS zirvesi kapsamında Başbakan Modi ile Şi Cinping arasında ikili bir görüşme yapılacağını doğruluyorum” dedi.Rusya'nın dönem başkanlığının en önemli etkinliği olan 16. BRICS Devlet Başkanları Zirvesi 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da başladı. Kazan Zirvesi, birliğin yeni üyelerinin katılacağı ilk zirve oldu. Zirveye 30'dan fazla ülkenin temsilcilerinin katılacağı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/16-brics-zirvesi-rusyada-basladi-brics-bugune-kadar-ne-basardi-1089532520.html
çin
hindistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089321239_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac166d84f5c17e72ad81cff7a557494e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
brics, brics zirvesi, çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, hindistan, narendra modi, rusya, kazan
brics, brics zirvesi, çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, hindistan, narendra modi, rusya, kazan
Hindistan Dışişleri Bakanlığı doğruladı: Modi ve Cinping BRICS Zirvesi'nde görüşecek
Hindistan Dışişleri Bakanı Baş Yardımcısı Misri, Başbakan Modi ve Çin Hak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cingping'in yarın ikili görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.
Hindistan Dışişleri Bakanı Baş Yardımcısı Vikram Misri düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 23 Ekim'de Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.
Misri, “Yarın BRICS zirvesi kapsamında Başbakan Modi ile Şi Cinping arasında ikili bir görüşme yapılacağını doğruluyorum” dedi.
Rusya'nın dönem başkanlığının en önemli etkinliği olan 16. BRICS Devlet Başkanları Zirvesi 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da başladı. Kazan Zirvesi, birliğin yeni üyelerinin katılacağı ilk zirve oldu. Zirveye 30'dan fazla ülkenin temsilcilerinin katılacağı aktarıldı.