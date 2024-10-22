https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/hindistan-disisleri-bakanligi-dogruladi-modi-ve-cinping-brics-zirvesinde-gorusecek-1089543345.html

Hindistan Dışişleri Bakanlığı doğruladı: Modi ve Cinping BRICS Zirvesi'nde görüşecek

Hindistan Dışişleri Bakanlığı doğruladı: Modi ve Cinping BRICS Zirvesi'nde görüşecek

Sputnik Türkiye

Hindistan Dışişleri Bakanı Baş Yardımcısı Misri, Başbakan Modi ve Çin Hak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cingping'in yarın ikili görüşme gerçekleştireceklerini... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

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Hindistan Dışişleri Bakanı Baş Yardımcısı Vikram Misri düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 23 Ekim'de Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.Misri, “Yarın BRICS zirvesi kapsamında Başbakan Modi ile Şi Cinping arasında ikili bir görüşme yapılacağını doğruluyorum” dedi.Rusya'nın dönem başkanlığının en önemli etkinliği olan 16. BRICS Devlet Başkanları Zirvesi 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da başladı. Kazan Zirvesi, birliğin yeni üyelerinin katılacağı ilk zirve oldu. Zirveye 30'dan fazla ülkenin temsilcilerinin katılacağı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/16-brics-zirvesi-rusyada-basladi-brics-bugune-kadar-ne-basardi-1089532520.html

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