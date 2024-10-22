Hindistan Dışişleri Bakanlığı doğruladı: Modi ve Cinping BRICS Zirvesi'nde görüşecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi skandalı: 'Soruşturma sürecinde hasta kabul edilmesi büyük hata'
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Serkan Çağrı, canlı yayında klarnet çaldı
11:56
93 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda artan aşı karşıtlığının nedenleri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Neden grip aşısı olmalıyız?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna krizi sonrası dünyadaki ülkeler, Batı’ya karşı hareket edebilme özgürlüğünü hissetti’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebekler takipteyken mi öldürüldüler
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
21 dk
ÖZEL HABER
Kahve severler dikkat: Sabah kahvesi zararlı mı?
19:26
5 dk
SESLİ HABER
Erakçi'den ABD'ye: İsrail'in saldırısına destek sağlayan herkes sorumlu tutulmalıdır
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Muzun başkentinde hasat zamanı
19:44
2 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
19:53
5 dk
SESLİ HABER
Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Duyanları şaşırttı: Yapay zeka platformları ne kadar su tüketiyor?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Küba'da elektrik kesintisi: Sebebi ABD
20:22
1 dk
SESLİ HABER
Fethullah Gülen'e kendi kumpası mezar oldu
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19'un yeni varyantı XEC yayılmaya devam ediyor: İzolasyon uyarısı yapıldı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk kesenin ağzını açtı: Her gün Trump’a oy veren bir kişiye tam bir milyon dolar verecek
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa Birliği, Moldova üzerinde yoğun bir propaganda programı yapıyor ve Moldova’yı kaybetmek üzere olduğunu gördü'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Diploması alınan doktordan obezite ameliyatı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Planlama Ajansı, yoksullukla ilgili güncel verileri paylaştı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada son zamanlar artan aşı karşıtlığı.
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Fethullah Gülen öldü, bundan sonra ne olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Scholz istediğini aldı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
19:42
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/hindistan-disisleri-bakanligi-dogruladi-modi-ve-cinping-brics-zirvesinde-gorusecek-1089543345.html
Hindistan Dışişleri Bakanlığı doğruladı: Modi ve Cinping BRICS Zirvesi'nde görüşecek
Hindistan Dışişleri Bakanlığı doğruladı: Modi ve Cinping BRICS Zirvesi'nde görüşecek
Sputnik Türkiye
Hindistan Dışişleri Bakanı Baş Yardımcısı Misri, Başbakan Modi ve Çin Hak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cingping'in yarın ikili görüşme gerçekleştireceklerini... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T20:51+0300
2024-10-22T20:51+0300
dünya
brics
brics zirvesi
çin
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
hindistan
narendra modi
rusya
kazan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089321239_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba78088ea87cbe4fcd4a02e561385d17.jpg
Hindistan Dışişleri Bakanı Baş Yardımcısı Vikram Misri düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 23 Ekim'de Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.Misri, “Yarın BRICS zirvesi kapsamında Başbakan Modi ile Şi Cinping arasında ikili bir görüşme yapılacağını doğruluyorum” dedi.Rusya'nın dönem başkanlığının en önemli etkinliği olan 16. BRICS Devlet Başkanları Zirvesi 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da başladı. Kazan Zirvesi, birliğin yeni üyelerinin katılacağı ilk zirve oldu. Zirveye 30'dan fazla ülkenin temsilcilerinin katılacağı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/16-brics-zirvesi-rusyada-basladi-brics-bugune-kadar-ne-basardi-1089532520.html
çin
hindistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089321239_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac166d84f5c17e72ad81cff7a557494e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brics, brics zirvesi, çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, hindistan, narendra modi, rusya, kazan
brics, brics zirvesi, çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, hindistan, narendra modi, rusya, kazan

Hindistan Dışişleri Bakanlığı doğruladı: Modi ve Cinping BRICS Zirvesi'nde görüşecek

20:51 22.10.2024
© Sputnik / Maksim BogodvidKazan'daki BRICS Zirvesi
Kazan'daki BRICS Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Maksim Bogodvid
Abone ol
Hindistan Dışişleri Bakanı Baş Yardımcısı Misri, Başbakan Modi ve Çin Hak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cingping'in yarın ikili görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.
Hindistan Dışişleri Bakanı Baş Yardımcısı Vikram Misri düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 23 Ekim'de Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.
Misri, “Yarın BRICS zirvesi kapsamında Başbakan Modi ile Şi Cinping arasında ikili bir görüşme yapılacağını doğruluyorum” dedi.
Rusya'nın dönem başkanlığının en önemli etkinliği olan 16. BRICS Devlet Başkanları Zirvesi 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da başladı. Kazan Zirvesi, birliğin yeni üyelerinin katılacağı ilk zirve oldu. Zirveye 30'dan fazla ülkenin temsilcilerinin katılacağı aktarıldı.
Rusya'nın Kazan Kentinde BRICS Zirvesi: Gündemde Neler Var? - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
DÜNYA
16. BRICS Zirvesi Rusya'da başladı: BRICS bugüne kadar ne başardı?
16:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала