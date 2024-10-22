https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/hindistan-basbakani-modi-rusya-yolunda-brics-kuresel-sorunlari-tartismak-icin-onemli-bir-platform-1089507277.html

Hindistan Başbakanı Modi, Rusya yolunda: ‘BRICS, küresel sorunları tartışmak için önemli bir platform’

Hindistan Başbakanı Modi, Rusya yolunda: ‘BRICS, küresel sorunları tartışmak için önemli bir platform’

Sputnik Türkiye

Hindistan Başbakanı Modi, küresel gündeme ilişkin diyalog ve müzakereler için önemli bir platform haline gelen BRICS kapsamındaki yakın işbirliğine önem... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T07:36+0300

2024-10-22T07:36+0300

2024-10-22T07:47+0300

dünya

hindistan

narendra modi

brics

rusya

kazan

brics zirvesi

vladimir putin

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BRICS Zirvesi’ne katılmak için Rusya’ya giden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yola çıkmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Modi, “Hindistan, küresel kalkınma gündemi, reform niteliğindeki çok taraflılık, iklim değişikliği, ekonomik işbirliği, sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturma, kültürel ve insanlar arası bağları teşvik etme gibi konularda diyalog ve müzakereler için önemli bir platform haline gelen BRICS kapsamındaki yakın işbirliğine değer veriyor” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 16. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere iki günlük bir ziyaret için Kazan'a gittiğini kaydeden Modi, bu ziyaretinin “Hindistan ve Rusya arasındaki özel ve ayrıcalıklı stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğini” vurguladı.BRICS ZirvesiKazan 22-24 Ekim tarihleri arasında devlet başkanlarının katılımıyla BRICS zirvesine ev sahipliği yapacak. Tataristan yetkilileri daha önce 24'ü üst düzey yetkili olmak üzere 33 ülke BRICS zirvesine katılacak çok sayıda yabancı delegasyonun Kazan'a geleceğini bildirmişti.

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