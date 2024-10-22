https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/brezilya-brics-zirvesinde-gosterdigi-misafirperverlik-icin-rusyaya-tesekkur-etti-1089503319.html

Brezilya BRICS Zirvesi'nde gösterdiği misafirperverlik için Rusya'ya teşekkür etti

Brezilya BRICS Zirvesi'nde gösterdiği misafirperverlik için Rusya'ya teşekkür etti

Sputnik Türkiye

Brezilya Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik Sekreteri Eduardo Paes Saboya, Brezilya'nın BRICS zirvesinde Rusya'nın misafirperverliği için minnettar olduğunu... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T01:05+0300

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Brezilya Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik Sekreteri Eduardo Paes Saboya, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Brezilya'nın BRICS zirvesinde Rusya'nın misafirperverliği için minnettar olduğunu ve Rusya dönem başkanlığının harika bir iş çıkardığını söyledi. Saboya, BRICS zirvesi çerçevesinde verdiği röportajda, “Rusya harika bir iş çıkardı. Burada, Kazan'da gördüğümüz misafirperverlik için minnettarız” ifadelerini kullandı. BRICS ZirvesiKazan 22-24 Ekim tarihleri arasında devlet başkanlarının katılımıyla BRICS zirvesine ev sahipliği yapacak. Tataristan yetkilileri daha önce 24'ü üst düzey yetkili olmak üzere 33 ülke BRICS zirvesine katılacak çok sayıda yabancı delegasyonun Kazan'a geleceğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/usakov-kazandaki-brics-zirve-programinin-ayrintilarini-paylasti-1089502541.html

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