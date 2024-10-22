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Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişine bıçaklı saldırı yapıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişine bıçaklı saldırı yapıldı
Sputnik Türkiye
Ankara'daki Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasındaki yemekhanede görev yapan bir kişi, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a bıçaklı saldırdı. Boğazından yaralanan... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T15:30+0300
2024-10-22T15:30+0300
türkiye
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
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HSK'nın binasında meydana gelen olayda yemekhanede görevli bir kişi, öğle yemeği sonrasında bahçeye çıkan Müfettiş Mehmet Aslan'a (40) henüz açıklanmayan bir sebepten ötürü bıçaklı saldırdı ve Aslan'ı boğazından ağır yaraladı. Aslan hastanede tedavi altına alınırken saldırgan gözaltına alındı. Basına yansıyan bilgilere göre Müfettiş Mehmet Aslan’ın Elazığ'ın Keban ilçesinde bir dönem Başsavcılık yaptığı, saldırganında aynı adliyede mübaşir olarak çalıştığı kaydedildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun görevi nedir? Adil yargıyı tesis etmek üzere, hakimler ve savcılarla ilgili işlemleri, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeten HSK, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'na göre çalışmaktadır. HSK, 13 üyeden oluşur ve iki daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı Kurulun tabii üyesidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/yenidogan-cetesi-sorusturmasindaki-hastanelerden-birinde-calisan-hemsire-konustu-bakanliga-1089500909.html
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bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişine bıçaklı saldırı yapıldı

15:30 22.10.2024
© İHA / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER-AW313588Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişine bıçaklı saldırı yapıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişine bıçaklı saldırı yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© İHA / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER-AW313588
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Ankara'daki Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasındaki yemekhanede görev yapan bir kişi, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a bıçaklı saldırdı. Boğazından yaralanan Aslan, hastanede tedavi altına alındı.
HSK'nın binasında meydana gelen olayda yemekhanede görevli bir kişi, öğle yemeği sonrasında bahçeye çıkan Müfettiş Mehmet Aslan'a (40) henüz açıklanmayan bir sebepten ötürü bıçaklı saldırdı ve Aslan'ı boğazından ağır yaraladı. Aslan hastanede tedavi altına alınırken saldırgan gözaltına alındı.
Basına yansıyan bilgilere göre Müfettiş Mehmet Aslan’ın Elazığ'ın Keban ilçesinde bir dönem Başsavcılık yaptığı, saldırganında aynı adliyede mübaşir olarak çalıştığı kaydedildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun görevi nedir?

Adil yargıyı tesis etmek üzere, hakimler ve savcılarla ilgili işlemleri, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeten HSK, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'na göre çalışmaktadır. HSK, 13 üyeden oluşur ve iki daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı Kurulun tabii üyesidir.
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