https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/hakimler-ve-savcilar-kurulu-mufettisine-bicakli-saldiri-yapildi-1089529874.html

Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişine bıçaklı saldırı yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişine bıçaklı saldırı yapıldı

Sputnik Türkiye

Ankara'daki Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasındaki yemekhanede görev yapan bir kişi, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a bıçaklı saldırdı. Boğazından yaralanan... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T15:30+0300

2024-10-22T15:30+0300

2024-10-22T15:30+0300

türkiye

bıçaklı saldırı

bıçaklı saldırgan

hsk

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

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HSK'nın binasında meydana gelen olayda yemekhanede görevli bir kişi, öğle yemeği sonrasında bahçeye çıkan Müfettiş Mehmet Aslan'a (40) henüz açıklanmayan bir sebepten ötürü bıçaklı saldırdı ve Aslan'ı boğazından ağır yaraladı. Aslan hastanede tedavi altına alınırken saldırgan gözaltına alındı. Basına yansıyan bilgilere göre Müfettiş Mehmet Aslan’ın Elazığ'ın Keban ilçesinde bir dönem Başsavcılık yaptığı, saldırganında aynı adliyede mübaşir olarak çalıştığı kaydedildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun görevi nedir? Adil yargıyı tesis etmek üzere, hakimler ve savcılarla ilgili işlemleri, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeten HSK, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'na göre çalışmaktadır. HSK, 13 üyeden oluşur ve iki daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı Kurulun tabii üyesidir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/yenidogan-cetesi-sorusturmasindaki-hastanelerden-birinde-calisan-hemsire-konustu-bakanliga-1089500909.html

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bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)