https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/galatasarayin-yildizi-pfdkya-sevk-edildi-yunus-akgun-kac-mac-ceza-alabilir-1089542942.html
Galatasaray'ın yıldızı PFDK'ya sevk edildi: Yunus Akgün kaç maç ceza alabilir?
Galatasaray'ın yıldızı PFDK'ya sevk edildi: Yunus Akgün kaç maç ceza alabilir?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Türk oyuncusu Yunus Akgün sosyal medyada paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yunus Akgün'ün sarı kırmızılı... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T20:28+0300
2024-10-22T20:28+0300
2024-10-22T21:06+0300
spor
yunus akgün
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
galatasaray
beşiktaş
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
maç
hakaret
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Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Yunus Akgün tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.Beşiktaş'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen Yunus Akgün, TFF tarafından tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi. Yunus Akgün'ün 2 ile 5 maç arası ceza alması bekleniyor.TFF açıklama yayımladıYunus Akgün hakkında açıklama yayımlayan Türkiye Futbol Federasyonu "Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün Antalyaspor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/sampiyonlar-ligi-maclari-basliyor-uefa-sampiyonlar-liginde-bugun-hangi-maclar-var-1089538770.html
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yunus akgün, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), galatasaray, beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, maç, hakaret
yunus akgün, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), galatasaray, beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, maç, hakaret
Galatasaray'ın yıldızı PFDK'ya sevk edildi: Yunus Akgün kaç maç ceza alabilir?
20:28 22.10.2024 (güncellendi: 21:06 22.10.2024)
Galatasaray'ın Türk oyuncusu Yunus Akgün sosyal medyada paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yunus Akgün'ün sarı kırmızılı takımın Antalyaspor maçı sonrası sosyal medya hesabından Beşiktaş'a hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu iddia edilmişti.
Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Yunus Akgün tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.
Beşiktaş'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen Yunus Akgün, TFF tarafından tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi. Yunus Akgün'ün 2 ile 5 maç arası ceza alması bekleniyor.
Yunus Akgün hakkında açıklama yayımlayan Türkiye Futbol Federasyonu "Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün Antalyaspor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" dedi.