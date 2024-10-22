https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/galatasarayin-yildizi-pfdkya-sevk-edildi-yunus-akgun-kac-mac-ceza-alabilir-1089542942.html

Galatasaray'ın yıldızı PFDK'ya sevk edildi: Yunus Akgün kaç maç ceza alabilir?

Galatasaray'ın yıldızı PFDK'ya sevk edildi: Yunus Akgün kaç maç ceza alabilir?

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Türk oyuncusu Yunus Akgün sosyal medyada paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yunus Akgün'ün sarı kırmızılı... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T20:28+0300

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spor

yunus akgün

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

galatasaray

beşiktaş

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

maç

hakaret

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Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Yunus Akgün tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.Beşiktaş'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen Yunus Akgün, TFF tarafından tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi. Yunus Akgün'ün 2 ile 5 maç arası ceza alması bekleniyor.TFF açıklama yayımladıYunus Akgün hakkında açıklama yayımlayan Türkiye Futbol Federasyonu "Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün Antalyaspor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/sampiyonlar-ligi-maclari-basliyor-uefa-sampiyonlar-liginde-bugun-hangi-maclar-var-1089538770.html

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yunus akgün, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), galatasaray, beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, maç, hakaret