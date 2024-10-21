https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/msb-feto-elebasi-gulenin-olumune-iliskin-aciklama-yapti-vatansiz-olarak-olmesi-ibretliktir-1089491993.html
MSB FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı: 'Vatansız' olarak ölmesi ibretliktir
MSB FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı: 'Vatansız' olarak ölmesi ibretliktir
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Milli Savunma Bakanlığı, Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T16:38+0300
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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü.Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'vatansız' vurgusuBakanlıktan yapılan açıklamada, 'mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kasteden, devlete ve kahraman Türk ordusuna büyük zarar veren FETÖ elebaşının öldüğü' hatırlatıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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MSB FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı: 'Vatansız' olarak ölmesi ibretliktir
16:38 21.10.2024 (güncellendi: 17:18 21.10.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir." açıklamasında bulunuldu.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'vatansız' vurgusu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kasteden, devlete ve kahraman Türk ordusuna büyük zarar veren FETÖ elebaşının öldüğü' hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir. Hala bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."