https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/fethullah-gulen-icin-mekani-cennet-olsun-diyen-gazeteci-gozaltina-alindi-1089495973.html
Fethullah Gülen için 'Mekanı cennet olsun' diyen gazeteci gözaltına alındı
Fethullah Gülen için 'Mekanı cennet olsun' diyen gazeteci gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Bursa'da yayın yapan yerel bir haber kanalının genel yayın yönetmeni olan Aysin Komitgan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini verirken kullandığı... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T18:53+0300
2024-10-21T18:53+0300
2024-10-21T18:53+0300
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fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini veren gazeteci Aysin Komitgan gözaltına alındı.Bursa'da web televizyonu üzerinden yayın yapan bir haber kanalında Fetullah Gülen'in ölüm haberini sunan gazeteci Aysin Komitgan “Birkaç kez gündeme gelen, gerçek olmadığını öğrendiğimiz Fetullah Gülen'in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş. Yakın kaynaklarından ve yeğeninden ölüm haberi teyit edildi. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun” dedi. Olay sonrası sosyal medyada tepki gösterilen Aysin Komitgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yarın mahkemeye çıkarılması beklenen genel yayın yönetmeni Aysin Komitgan sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı.Aysin Komitgan kimdir?40 yıldır gazetecilik yapan Aysin Komitgan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi biri olarak tanındı. 'Bursada Bugün' gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapan Aysin Komitgan'ın Bursa yerel medyasında çalıştığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/fethullah-gulenin-oldugu-yatak-ilk-kez-goruntulendi-1089495688.html
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aysin komitgan, mekanı cennet olsun
aysin komitgan, mekanı cennet olsun
Fethullah Gülen için 'Mekanı cennet olsun' diyen gazeteci gözaltına alındı
Bursa'da yayın yapan yerel bir haber kanalının genel yayın yönetmeni olan Aysin Komitgan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini verirken kullandığı 'mekanı cennet olsun' ifadesi nedeniyle gözaltına alındı. Gazeteci Aysin Komitgan'ın yarın mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini veren gazeteci Aysin Komitgan gözaltına alındı.
Bursa'da web televizyonu üzerinden yayın yapan bir haber kanalında Fetullah Gülen'in ölüm haberini sunan gazeteci Aysin Komitgan “Birkaç kez gündeme gelen, gerçek olmadığını öğrendiğimiz Fetullah Gülen'in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş. Yakın kaynaklarından ve yeğeninden ölüm haberi teyit edildi. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun” dedi. Olay sonrası sosyal medyada tepki gösterilen Aysin Komitgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yarın mahkemeye çıkarılması beklenen genel yayın yönetmeni Aysin Komitgan sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı.
40 yıldır gazetecilik yapan Aysin Komitgan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi biri olarak tanındı. 'Bursada Bugün' gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapan Aysin Komitgan'ın Bursa yerel medyasında çalıştığı ifade edildi.