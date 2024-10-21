https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/fethullah-gulen-icin-mekani-cennet-olsun-diyen-gazeteci-gozaltina-alindi-1089495973.html

Fethullah Gülen için 'Mekanı cennet olsun' diyen gazeteci gözaltına alındı

Fethullah Gülen için 'Mekanı cennet olsun' diyen gazeteci gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Bursa'da yayın yapan yerel bir haber kanalının genel yayın yönetmeni olan Aysin Komitgan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini verirken kullandığı... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T18:53+0300

2024-10-21T18:53+0300

2024-10-21T18:53+0300

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini veren gazeteci Aysin Komitgan gözaltına alındı.Bursa'da web televizyonu üzerinden yayın yapan bir haber kanalında Fetullah Gülen'in ölüm haberini sunan gazeteci Aysin Komitgan “Birkaç kez gündeme gelen, gerçek olmadığını öğrendiğimiz Fetullah Gülen'in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş. Yakın kaynaklarından ve yeğeninden ölüm haberi teyit edildi. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun” dedi. Olay sonrası sosyal medyada tepki gösterilen Aysin Komitgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yarın mahkemeye çıkarılması beklenen genel yayın yönetmeni Aysin Komitgan sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı.Aysin Komitgan kimdir?40 yıldır gazetecilik yapan Aysin Komitgan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi biri olarak tanındı. 'Bursada Bugün' gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapan Aysin Komitgan'ın Bursa yerel medyasında çalıştığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/fethullah-gulenin-oldugu-yatak-ilk-kez-goruntulendi-1089495688.html

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aysin komitgan, mekanı cennet olsun