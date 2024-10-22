https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/fenerbahce-besiktas-ve-basaksehirin-avrupa-maclarinin-hakemleri-aciklandi-1089515989.html
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Manchester United'ı ağırlayacağı maçın hakemi Clement Turpin oldu. Beşiktaş'ın Lyon deplasmanına çıkacağı karşılaşmayı ise Almanya Futbol... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T11:16+0300
2024-10-22T11:16+0300
2024-10-22T11:35+0300
spor
hakem
fenerbahçe
manchester united
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Türk takımları Avrupa maçlarında ter dökecek.Fenerbahçe-Manchester United maçı, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Manchester United'ı ağırlayacağı maçın hakemi de belli oldu.Buna göre zorlu müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.Beşiktaş maçına Alman hakemBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Lyon ile mücadele edecek. Olympique Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman?24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek.Osmers’in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak.Olympique Lyon - Beşiktaş maçında VAR koltuğunda Alman Christian Dingert, AVAR'da da İngiliz Peter Bankes oturacak.Başakşehir'in Avrupa sınavıBaşakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Celje ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı müsabakada ise Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Oleksii Derevinskyi düdük çalacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/serdar-ali-celikler-fenerbahce-koc-holdingin-istiraki-olmaya-dogru-gidiyor-1089513867.html
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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı
11:16 22.10.2024 (güncellendi: 11:35 22.10.2024)
Fenerbahçe'nin Manchester United'ı ağırlayacağı maçın hakemi Clement Turpin oldu. Beşiktaş'ın Lyon deplasmanına çıkacağı karşılaşmayı ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek. Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Celje ile müsabakada Oleksii Derevinskyi düdük çalacak.
Türk takımları Avrupa maçlarında ter dökecek.
Fenerbahçe-Manchester United maçı, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Manchester United'ı ağırlayacağı maçın hakemi de belli oldu.
Buna göre zorlu müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.
Beşiktaş maçına Alman hakem
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Lyon ile mücadele edecek.
Olympique Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman?
24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek.
Osmers’in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak.
Olympique Lyon - Beşiktaş maçında VAR koltuğunda Alman Christian Dingert, AVAR'da da İngiliz Peter Bankes oturacak.
Başakşehir'in Avrupa sınavı
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Celje ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı müsabakada ise Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Oleksii Derevinskyi düdük çalacak.