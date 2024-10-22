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Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe Koç Holding’in iştiraki olmaya doğru gidiyor
Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe Koç Holding’in iştiraki olmaya doğru gidiyor
Sputnik Türkiye
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Koç Holding'in iştiraki olmaya doğru gittiğini gördüğünü söyledi ve "Fenerbahçe'nin bundan sonraki... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında da galibiyet alamaması hedeflerin merkezi haline gelmesine sebep oldu.'Sonraki başkan Ali Bey'in oğlu Kerim Rahmi Bey olur'Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, YouTube kanalında yayımlanan programda konuştu ve Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirdi:'Fenerbahçe’nin Koç Holding’in iştiraki olmaya doğru gideceğini görüyorum'Çelikler Koç'a yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:
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Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe Koç Holding’in iştiraki olmaya doğru gidiyor

10:57 22.10.2024
© AA / Beyza CömertKulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç basına açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç basına açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA / Beyza Cömert
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Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Koç Holding'in iştiraki olmaya doğru gittiğini gördüğünü söyledi ve "Fenerbahçe'nin bundan sonraki Başkanının Ali Bey'in oğlu Kerim Rahmi Bey'in olacağını düşünüyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında da galibiyet alamaması hedeflerin merkezi haline gelmesine sebep oldu.

'Sonraki başkan Ali Bey'in oğlu Kerim Rahmi Bey olur'

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, YouTube kanalında yayımlanan programda konuştu ve Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirdi:
"Fenerbahçe batmaz, gerçekten fenerliyseniz gereğini yaparsınız ama bence fenerli falan kalmadı artık. Bundan sonraki Fenerbahçe Başkanı Ali Bey'in oğlu Kerim Rahmi Bey'in olacağını düşünüyorum. Bence zaten satın alsın, varsa öyle bir imkan. Ali Bey’e versinler, Koç Holding’in bir iştiraki olsun biz de başkan bıraksın demeyelim, bilelim yani.

'Fenerbahçe’nin Koç Holding’in iştiraki olmaya doğru gideceğini görüyorum'

Çelikler Koç'a yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:
"Ben taraf değilim ama öyle olacaksa yasa değişecekse alsın. Ben zaten Ali Bey’in bırakmayacağını, istifa kararı almayacağını, olsa olsa güven tazelemek için olağanüstü genel kurul kararı alacağını, bu kararı alsa bile yeniden seçileceğini, insanların vicdan kuaförlüğü yaparak onu savunmak için yeni bir yön bulacağını ve Fenerbahçe’nin Koç Holding’in iştiraki olmaya doğru gideceğini görüyorum. Benim gördüğüm nokta orası. Ali bey kendi bırakmadığı sürece bu işin durumu budur. Dolayısıyla eğer bir gün yasa değişirse ve sahiplik söz konusu olursa alsın Ali Koç Koç Holding'in iştiraki olsun biz de bilelim."
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