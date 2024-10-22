Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe Koç Holding’in iştiraki olmaya doğru gidiyor

"Ben taraf değilim ama öyle olacaksa yasa değişecekse alsın. Ben zaten Ali Bey’in bırakmayacağını, istifa kararı almayacağını, olsa olsa güven tazelemek için olağanüstü genel kurul kararı alacağını, bu kararı alsa bile yeniden seçileceğini, insanların vicdan kuaförlüğü yaparak onu savunmak için yeni bir yön bulacağını ve Fenerbahçe’nin Koç Holding’in iştiraki olmaya doğru gideceğini görüyorum. Benim gördüğüm nokta orası. Ali bey kendi bırakmadığı sürece bu işin durumu budur. Dolayısıyla eğer bir gün yasa değişirse ve sahiplik söz konusu olursa alsın Ali Koç Koç Holding'in iştiraki olsun biz de bilelim."