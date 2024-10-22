https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/eski-gurcistan-basbakani-ivanisvili-kolelestirmenin-en-iyi-ve-en-modern-silahi-lgbtpropagandasidir-1089534489.html

Eski Gürcistan Başbakanı İvanişvili: Köleleştirmenin en iyi ve en modern silahı LGBT propagandasıdır

Eski Gürcistan Başbakanı İvanişvili: Köleleştirmenin en iyi ve en modern silahı LGBT propagandasıdır

Sputnik Türkiye

İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin kurucusu ve eski Başbakan İvanişvili yaptığı açıklamada, insanları öleleştirmenin en iyi ve en modern silahının... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T17:17+0300

2024-10-22T17:17+0300

2024-10-22T17:18+0300

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İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin kurucusu Bidzina İvanişvili yaptığı açıklamada, LGBT propagandasının köleleştirmenin en iyi ve modern silahı olduğunu; asıl meselenin ise kişinin kim olduğunu -erkek mi kadın mı- bilmemesi ve kolayca kontrol edilebilir hale gelmesi olduğunu söyledi.Batı, Gürcistan'da 'Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması' yasasının kabul edilmesini kınamıi ve kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği temsilcileri, yasanın ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğü de dahil olmak üzere insan haklarını ihlal ettiği için Gürcistan'ı Avrupa'dan uzaklaştırdığını iddia etmişti.İvanişvili açıklamasında, “Bu en iyi ve en modern fetih silahı. Çok dikkatli olmalıyız. Muhalefet bunu o kadar kolay bir şekilde bizim üzerimize atıyor ki Gürcü Rüyası'nın bunu uydurduğunu söylüyorlar” diyerek söz konusu bu propagandanın çok tehlikeli olduğuna işaret etti.İvanişvili konuşmasında ek olarak, LGBT topluluğuna karşı hiçbir düşmanlığı olmadığını belirterek "Bunlar sıradan insanlar ve bu yeni bir şey değil" cümlesini kaydetti. Ancak İvanişvili, halkın bu kesiminin 'maksimum hızla' büyüdüğünü ve bir 'ajitasyon' olduğunu söyledi.İvanişvili açıklamasında şu cümleleri kaydetti:İvanişvili ayrıca Avrupa'nın sadece olumsuz bir bağlamda bahsettiğiniz için değil, aynı zamanda bu topluluğa şüpheli bir atıfta bulunduğunuz için de dava açabileceğiniz ve hapsedilebileceğiniz çok gelişmiş bir ülke olduğunu belirterek “Asıl nokta, bir kişinin kim olduğunu bilmesine gerek olmadığı ve bunun köleleştirmenin en son silahı olduğudur” dedi.

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