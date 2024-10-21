https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/bilim-insanlari-uyardi-yapay-zeka-platformlari-tahmin-edilenden-4-kat-daha-fazla-su-tuketiyor-1089479955.html

Bilim insanları uyardı: Yapay zeka platformları tahmin edilenden '4 kat daha fazla' su tüketiyor

Bilim insanları uyardı: Yapay zeka platformları tahmin edilenden '4 kat daha fazla' su tüketiyor

Sputnik Türkiye

ABD'li bilim insanları, yapay zeka kullanımının dünya genelinde yaygınlaşmasının ardından, bu platformların ekolojiye ne kadar zarar verdiği üzerinde bir... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T12:23+0300

2024-10-21T12:23+0300

2024-10-21T12:23+0300

yaşam

araştırma

yapay zeka

yapay zeka platformları

sohbet robotları

abd

kaliforniya üniversitesi

ekoloji

zarar

su kıtlığı

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Kalifornia Üniversitesi araştırmacıları, farklı yapay zeka modellerinin kullanımının ekolojiye zarar verebileceği üzerine yürüttükleri bir çalışmada, yapay zeka platformları ve sohbet robotlarının sunucularını soğutmak için beklenenden dört kat daha fazla su kullandığını ortaya çıkardı.Bilim insanları, yapay zeka robotlarında yapılan 10 ila 50 sorguyu işleyen sunucuları soğutmak için iki litreye kadar su harcamasına neden olduğunu buldular. Yapay zekanın geliştirme aşamasında 'yalnızca yarım litre suyun' yeterli olacağı düşünülüyordu.Yalnızca ABD sınırları içerisinde toplanan veriler kullanılarak toparlanan istatistiklere göre, arama robotları, sosyal medya servisleri, yazılım şirketlerinin 2023-2024 su kullanım oranlarında yüzde 22.5 ila yüzde 17 arasında artışın olduğu bildirildi. Araştırmacılar, ayrıca bu sorunun sadece ABD sınırları içerisinde değil, birçok ülkenin yapay zeka modelleri için de geçerli olduğunu vurguladı.Eleştirmenler, yapay zeka için enerji üretim sürecinin verimsiz kaldığını ve kaynakların yüzde 60'ının israf edildiğini iddia ederken teknoloji şirketleri 2030 yılına kadar su kullanımlarını telafi etme sözü verdi. Bu durumun nasıl çözüleceği henüz belli değil ancak yapay zeka kullanımın daha başlangıç aşamasında olduğunu ve hızlı bir şekilde büyüyeceğini varsayılırsa sunucuların soğutulması sorununu bir an önce çözülmeye çalışılması gerekiyor.

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