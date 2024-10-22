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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin açılışına katıldı: 'Camilerimiz ayağa kalkıyor'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin açılışına katıldı: 'Camilerimiz ayağa kalkıyor'
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin toplu açılış törenine katıldı. erbaş burada yaptığı konuşmasında, camilerin... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T18:25+0300
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yahyalılı Mustafa Koyuncu Camisi önünde düzenlenen toplu açılışta, şu anda, Yasin Suresi'ni her okuduğunda gözünün önüne gelen bir şehirde olduğunu söyledi.Depremin ilk günlerinde camilerin bir kısmının yıkıldığını, minarelerin devrildiğini belirten Erbaş, şöyle devam etti:Erbaş, dün Kahramanmaraş'ta 51 caminin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bugün de burada 40 caminin açılışını yaptıklarını belirterek emeği geçenlere dua etti.'Biz ilhamımızı Kur'an'dan, Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden alırız'Devletin büyük ve güçlü olduğunun altını çizerek bir taraftan camilerin bir taraftan da binaların inşa edildiğini belirten Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:Erbaş, Kur'an-ı Kerim'den örneklerle milletin cömertliğine işaret ederek depremde bunun en güzel örneklerini gördüklerini dile getirdi.Depremin ilk anlarından itibaren devletin bütün kurumlarının afet bölgesinde olduğunu anlatan Erbaş, şunları kaydetti:Erbaş, Allah'tan bir daha böyle acıları yaşatmamasını diledi.'Camisiz şehir, ıssız bir şehirdir'Camilerin bina olarak imarı ne kadar önemliyse içinin imarının da o kadar önemli olduğuna dikkati çeken Erbaş, camileri sadece ibadet için değil bir mektep, medrese olarak da kullanacaklarını, camilerin medeniyet merkezleri olduğunu belirtti.Camilerin önemine vurgu yaparak konuşmasını sürdüren Erbaş, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/diyanet-isleri-baskani-erbas-zulumlerin-son-bulmasi-ancak-alimlerimizin-mucadelesiyle-mumkun-olacak-1089256984.html
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türkiye, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, hatay, cami, açılış
türkiye, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, hatay, cami, açılış

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin açılışına katıldı: 'Camilerimiz ayağa kalkıyor'

18:25 22.10.2024
© AA / Ali Kemal ZerenliDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA / Ali Kemal Zerenli
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin toplu açılış törenine katıldı. erbaş burada yaptığı konuşmasında, camilerin minareleriyle şehirlerin ruhu olduğunu belirterek, "Camisiz şehir, ıssız bir şehirdir bizim gönlümüzde, gözümüzde" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yahyalılı Mustafa Koyuncu Camisi önünde düzenlenen toplu açılışta, şu anda, Yasin Suresi'ni her okuduğunda gözünün önüne gelen bir şehirde olduğunu söyledi.
Depremin ilk günlerinde camilerin bir kısmının yıkıldığını, minarelerin devrildiğini belirten Erbaş, şöyle devam etti:

Burada Antakya'da, vatandaşlarımızın birisi, evinin balkonuna çıktı, oradan ezan okuyordu. Gözyaşlarıyla seyretmiştik o haberi, bir şehrin ezana ne kadar da muhtaç olduğunu o kardeşimizin balkonuna çıkarak okuduğu ezanla fark etmiştik. İşte bugün yıkılan camilerimizi tekrar yaparak, tadilata, tamirata ihtiyacı olan camilerimizi tekrar tadilat ve tamirattan geçirerek yavaş yavaş camilerimiz ayağa kalkıyor.

Erbaş, dün Kahramanmaraş'ta 51 caminin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bugün de burada 40 caminin açılışını yaptıklarını belirterek emeği geçenlere dua etti.

'Biz ilhamımızı Kur'an'dan, Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden alırız'

Devletin büyük ve güçlü olduğunun altını çizerek bir taraftan camilerin bir taraftan da binaların inşa edildiğini belirten Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Allah'a ne kadar şükretsek azdır, bu kadar büyük bir afeti hep birlikte yaşadık, 11 ili, 13-14 milyon kardeşimizi, vatandaşımızı etkiledi buna rağmen kısa zamanda devletimizin gücüyle, milletimizin, hayırsever kardeşlerimizin cömertliğiyle bugün ummadığımız, beklemediğimiz bir aşamadayız. Her zaman söylüyoruz; milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla ne kadar iftihar etsek azdır, işte bizim milletimize yakışan da budur. Biz ilhamımızı Kur'an'dan, Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden alırız.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'den örneklerle milletin cömertliğine işaret ederek depremde bunun en güzel örneklerini gördüklerini dile getirdi.
Depremin ilk anlarından itibaren devletin bütün kurumlarının afet bölgesinde olduğunu anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

İlk gün Diyanet İşleri Başkanlığımızın 4 bin 500 hocası, deprem bölgesinde, cenazelerin başında, onların yıkanma, kefenlenme, defin işlerinde bulundu. 1 hafta içerisinde hocalarımız 53 bin cenazenin defin işlerini gerçekleştirdi. Allah hepsinden razı olsun, bu yetmedi, ilk günden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 'manevi ilk yardım' dediğimiz bir faaliyet başlattık; 1000 hocamıza manevi ilk yardım eğitimi verdik, onlar deprem bölgesine geldiler 1 hafta, 10 gün çalıştılar. Onlar burada iken diğer 1000 hocamıza eğitim verdik, onlar geldi, diğerleri döndü bu şekilde 15 bin hocamız deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında, onlara, çocuklarına, gençlerine manevi destek verdi. Ülkemizin 81 ilinden hatta yurt dışından ataşeliklerimizden, müşavirliklerimizden aylar boyunca gelip deprem bölgesinde vatandaşımızın yanında olan hocalarımız oldu, Allah hepsinden razı olsun.

Erbaş, Allah'tan bir daha böyle acıları yaşatmamasını diledi.

'Camisiz şehir, ıssız bir şehirdir'

Camilerin bina olarak imarı ne kadar önemliyse içinin imarının da o kadar önemli olduğuna dikkati çeken Erbaş, camileri sadece ibadet için değil bir mektep, medrese olarak da kullanacaklarını, camilerin medeniyet merkezleri olduğunu belirtti.
Camilerin önemine vurgu yaparak konuşmasını sürdüren Erbaş, şöyle konuştu:

Camisiz mahalle bir Müslüman için ıssız bir mahalle sayılır. Camisiz şehir, ıssız bir şehirdir bizim gönlümüzde, gözümüzde, onun için camilerimiz minareleriyle şehirlerin ruhudur, şehirlerimizin ruhlarını oluşturur. Ben öncelikle camilerimizin yeniden yapılmasında büyük iradesi olan devletimize, devletimizin yöneticilerine burada, özelde, Hatay Valimize, bütün müftülerimize, hocalarımıza, vatandaşlarımıza, katkısı olan herkese ve özellikle hayır sahiplerimize çok teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun, yapmış oldukları camiler ve camilere yardımlar amel defterlerinde sadaka-i cariye olarak karşılarına çıksın inşallah. Rabb'im uzun ömürler nasip eylesin, her türlü kazalardan, belalardan, afetlerden, felaketlerden muhafaza eylesin.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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