https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/diyanet-isleri-baskani-erbas-hatayda-yapimi-tamamlanan-40-caminin-acilisina-katildi-camilerimiz-1089538495.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin açılışına katıldı: 'Camilerimiz ayağa kalkıyor'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin açılışına katıldı: 'Camilerimiz ayağa kalkıyor'

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin toplu açılış törenine katıldı. erbaş burada yaptığı konuşmasında, camilerin... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T18:25+0300

2024-10-22T18:25+0300

2024-10-22T18:25+0300

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yahyalılı Mustafa Koyuncu Camisi önünde düzenlenen toplu açılışta, şu anda, Yasin Suresi'ni her okuduğunda gözünün önüne gelen bir şehirde olduğunu söyledi.Depremin ilk günlerinde camilerin bir kısmının yıkıldığını, minarelerin devrildiğini belirten Erbaş, şöyle devam etti:Erbaş, dün Kahramanmaraş'ta 51 caminin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bugün de burada 40 caminin açılışını yaptıklarını belirterek emeği geçenlere dua etti.'Biz ilhamımızı Kur'an'dan, Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden alırız'Devletin büyük ve güçlü olduğunun altını çizerek bir taraftan camilerin bir taraftan da binaların inşa edildiğini belirten Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:Erbaş, Kur'an-ı Kerim'den örneklerle milletin cömertliğine işaret ederek depremde bunun en güzel örneklerini gördüklerini dile getirdi.Depremin ilk anlarından itibaren devletin bütün kurumlarının afet bölgesinde olduğunu anlatan Erbaş, şunları kaydetti:Erbaş, Allah'tan bir daha böyle acıları yaşatmamasını diledi.'Camisiz şehir, ıssız bir şehirdir'Camilerin bina olarak imarı ne kadar önemliyse içinin imarının da o kadar önemli olduğuna dikkati çeken Erbaş, camileri sadece ibadet için değil bir mektep, medrese olarak da kullanacaklarını, camilerin medeniyet merkezleri olduğunu belirtti.Camilerin önemine vurgu yaparak konuşmasını sürdüren Erbaş, şöyle konuştu:

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