https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/diyanet-isleri-baskani-erbas-zulumlerin-son-bulmasi-ancak-alimlerimizin-mucadelesiyle-mumkun-olacak-1089256984.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Zulümlerin son bulması ancak alimlerimizin mücadelesiyle mümkün olacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Zulümlerin son bulması ancak alimlerimizin mücadelesiyle mümkün olacak

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı tarafından 'İslam Barış ve İyilik Dinidir' başlığıyla düzenlenen konferansın... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T17:04+0300

2024-10-15T17:04+0300

2024-10-15T17:04+0300

politika

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

özbekistan

mesaj

yusuf ziya alim

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çağın sorunlarına İslam düşüncesinden çözümler üreterek inanca, bilgiye, bilince ve güzel ahlaka dayalı bir hayat tasavvuru geliştirmeli ve onu bütün insanlığa teklif etmeliyiz" dedi.Erbaş, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı tarafından 'İslam Barış ve İyilik Dinidir' başlığıyla düzenlenen konferansın açılışına video mesajla katıldı.Aynı inancın, tarihin ve kültürel mirasın müşterek varisleri olunduğunu belirten Erbaş, Müslümanların büyük mirasın tecrübesiyle, yeniden barış ve huzuru temin edecek bir medeniyeti inşa etmek zorunda olduklarını söyledi.İnancın ve medeniyetin gerektirdiği birliği, beraberliği ve kardeşliği tüm boyutlarıyla tesis etmenin gerekliliğine değinen Erbaş, şöyle devam etti:'Alimlerin gayretleriyle mümkün olacak'İslam'ı hedef alan bütün menfur teşebbüslerin sadece Müslümanları ilgilendiren bir sorun olmadığına, bütün insanlığın ortak sorunu olduğuna işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:Erbaş, İslam'ın çağlar üstü barış ve birlikte yaşama tecrübesinin öncelikle Müslümanların nezdinde yeniden tesis edilmesi hususunda alimlere büyük görevler düştüğünü vurguladı.Müslümanların enerjisini sömüren ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik gibi fitne ve tefrika ateşlerini söndürmenin ancak alimlerin gayretleriyle mümkün olacağını belirten Erbaş, İslam'ın hayat veren ilke ve değerlerinin, alimlerin çabasıyla yeryüzüne egemen olacağını kaydetti.Bunun için kardeşlik bilincini diri tutmanın, yürekleri birbirine açmanın önemine işaret eden Erbaş, "Hep birlikte özümüze dönerek aramızdaki ortak zemini güçlendirecek çalışmaları çoğaltmalıyız. Çağın sorunlarına İslam düşüncesinden çözümler üreterek inanca, bilgiye, bilince ve güzel ahlaka dayalı bir hayat tasavvuru geliştirmeli ve onu bütün insanlığa teklif etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/diyanet-isleri-baskani-erbas-bugun-yeryuzu-islamin-hayat-veren-hakikat-ilke-ve-degerlerine-muhtac-1089155170.html

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, özbekistan, mesaj, yusuf ziya alim