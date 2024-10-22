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Türk Dışişleri'nden 'Minsk Büyükelçiliği aracıyla uyuşturucu taşındığı' iddialarına yanıt
Türk Dışişleri'nden 'Minsk Büyükelçiliği aracıyla uyuşturucu taşındığı' iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği'nde 'bir görevlinin Büyükelçilik aracıyla uyuşturucu kaçırdığına' dair haberlere yanıt... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T12:27+0300
2024-10-22T12:27+0300
2024-10-22T12:28+0300
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Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği'nde 'görevli bir kişinin de aralarında bulunduğu bazı kişiler, Büyükelçiliğe ait olduğu iddia edilen' bir araçla uyuşturucu kaçırmış ve söz konusu araca ve içindeki kişilere İstanbul'da suç üstü yapıldığı haberleri dün basına yansımıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bu iddialara yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/makaminda-tehdit-edilmisti-yenidogan-cetesini-cokerten-savci-yavuz-enginden-yeni-mesaj--1089505850.html
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minsk, türkiye'nin minsk büyükelçiliği
minsk, türkiye'nin minsk büyükelçiliği
Türk Dışişleri'nden 'Minsk Büyükelçiliği aracıyla uyuşturucu taşındığı' iddialarına yanıt
12:27 22.10.2024 (güncellendi: 12:28 22.10.2024)
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği'nde 'bir görevlinin Büyükelçilik aracıyla uyuşturucu kaçırdığına' dair haberlere yanıt verdi. Sözcü Keçeli, görevlinin sözleşmeli personel olduğunu ve olayda kullanılan aracın Minsk Büyükelçiliği'ne ait olmadığını kaydetti.
Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği'nde 'görevli bir kişinin de aralarında bulunduğu bazı kişiler, Büyükelçiliğe ait olduğu iddia edilen' bir araçla uyuşturucu kaçırmış ve söz konusu araca ve içindeki kişilere İstanbul'da suç üstü yapıldığı haberleri dün basına yansımıştı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bu iddialara yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:
"Minsk Büyükelçiliğimizde görevli sözleşmeli bir personel, 2023 yılının Şubat ayında ülkemize uyuşturucu kaçırırken yakalanmış, olayın ardından sözkonusu kişinin işine derhal son verilmiştir.
Olayda kullanılan aracın Minsk Büyükelçiliğimize ait olduğu bilgisi doğru değildir. Sözkonusu otomobil, olaya karışan kişinin şahsi aracıdır. Haberlerde bahsedilen diğer iki kişinin ise Bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır."