https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/disislerinden-minsk-buyukelciligi-araciyla-uyusturucu-tasindigi-iddialarina-yanit-1089519834.html

Türk Dışişleri'nden 'Minsk Büyükelçiliği aracıyla uyuşturucu taşındığı' iddialarına yanıt

Türk Dışişleri'nden 'Minsk Büyükelçiliği aracıyla uyuşturucu taşındığı' iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği'nde 'bir görevlinin Büyükelçilik aracıyla uyuşturucu kaçırdığına' dair haberlere yanıt... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T12:27+0300

2024-10-22T12:27+0300

2024-10-22T12:28+0300

türkiye

minsk

türkiye'nin minsk büyükelçiliği

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Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği'nde 'görevli bir kişinin de aralarında bulunduğu bazı kişiler, Büyükelçiliğe ait olduğu iddia edilen' bir araçla uyuşturucu kaçırmış ve söz konusu araca ve içindeki kişilere İstanbul'da suç üstü yapıldığı haberleri dün basına yansımıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bu iddialara yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/makaminda-tehdit-edilmisti-yenidogan-cetesini-cokerten-savci-yavuz-enginden-yeni-mesaj--1089505850.html

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minsk, türkiye'nin minsk büyükelçiliği