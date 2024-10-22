https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/dis-kliniginde-kacak-malzeme-kullandilar-1-dis-hekimi-ve-2-ortagi-tutuklandi-1089520118.html
Diş kliniğinde kaçak malzeme kullandılar: 1 diş hekimi ve 2 ortağı tutuklandı
Diş kliniğinde kaçak malzeme kullandılar: 1 diş hekimi ve 2 ortağı tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kaçak malzemelerle tedavi uygulandığı tespit edilen bir kliğine operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T12:21+0300
2024-10-22T12:21+0300
2024-10-22T12:21+0300
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doktor
dişçi
istanbul
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İstanbul'da 3 katlı diş hekimliğinde kaçak malzeme kullanıldığı ortaya çıktı.1 diş hekimi ve 2 ortağı tutuklandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Bayrampaşa'da faaliyet gösteren 3 katlı bir diş kliniğinde kaçak malzemelerin kullanıldığını belirledi.İş yerine düzenlenen operasyonda 1 diş hekimi ve şirketin 2 ortağı gözaltına alındı.İş yerinin depo kısmında manyetik karttın okutularak giriş yapılan bölmede piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 153 bin 582 tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/yenidogan-cetesi-nasil-tespit-edildi-bakan-memisoglundan-yeni-aciklama-1089509915.html
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kaçak, hekim, doktor, dişçi, istanbul
kaçak, hekim, doktor, dişçi, istanbul
Diş kliniğinde kaçak malzeme kullandılar: 1 diş hekimi ve 2 ortağı tutuklandı
İstanbul'da kaçak malzemelerle tedavi uygulandığı tespit edilen bir kliğine operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da 3 katlı diş hekimliğinde kaçak malzeme kullanıldığı ortaya çıktı.
1 diş hekimi ve 2 ortağı tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Bayrampaşa'da faaliyet gösteren 3 katlı bir diş kliniğinde kaçak malzemelerin kullanıldığını belirledi.
İş yerine düzenlenen operasyonda 1 diş hekimi ve şirketin 2 ortağı gözaltına alındı.
İş yerinin depo kısmında manyetik karttın okutularak giriş yapılan bölmede piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 153 bin 582 tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.