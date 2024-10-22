https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/dis-kliniginde-kacak-malzeme-kullandilar-1-dis-hekimi-ve-2-ortagi-tutuklandi-1089520118.html

Diş kliniğinde kaçak malzeme kullandılar: 1 diş hekimi ve 2 ortağı tutuklandı

Diş kliniğinde kaçak malzeme kullandılar: 1 diş hekimi ve 2 ortağı tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kaçak malzemelerle tedavi uygulandığı tespit edilen bir kliğine operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T12:21+0300

2024-10-22T12:21+0300

2024-10-22T12:21+0300

türkiye

kaçak

hekim

doktor

dişçi

istanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519960_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_48080970c7c5c9d00c3a1d62dd338423.jpg

İstanbul'da 3 katlı diş hekimliğinde kaçak malzeme kullanıldığı ortaya çıktı.1 diş hekimi ve 2 ortağı tutuklandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Bayrampaşa'da faaliyet gösteren 3 katlı bir diş kliniğinde kaçak malzemelerin kullanıldığını belirledi.İş yerine düzenlenen operasyonda 1 diş hekimi ve şirketin 2 ortağı gözaltına alındı.İş yerinin depo kısmında manyetik karttın okutularak giriş yapılan bölmede piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 153 bin 582 tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/yenidogan-cetesi-nasil-tespit-edildi-bakan-memisoglundan-yeni-aciklama-1089509915.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaçak, hekim, doktor, dişçi, istanbul