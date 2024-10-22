https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/dervisoglundan-bahceliye-tepki-meclis-kursusunde-teroristbaslari-degil-mustafa-kemalin-mirascilari-1089527749.html
Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye tepki: 'Meclis kürsüsünde teröristbaşları değil, Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşur'
Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye tepki: 'Meclis kürsüsünde teröristbaşları değil, Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşur'
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Öcalan'a TBMM kürsüsünden konuşması için yaptığı çağrıya İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu sert tepki göstererek, 'TBMM... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T14:11+0300
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2024-10-22T14:11+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı, "Gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrıya tepkiler sürüyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından 'yarını bekleyin herkesin maskesini indireceğiz' derken, “Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir." diyerek tepki gösterdi'Yarını bekleyin herkesin maskesini indireceğiz'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-yenidogan-cetesiyle-ilgili-konustu-tibbi-atik-kana-susamis-1089515857.html
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mhp, devlet bahçeli, iyi parti, müsavat dervişoğlu, pkk, abdullah öcalan, tbmm, terör
mhp, devlet bahçeli, iyi parti, müsavat dervişoğlu, pkk, abdullah öcalan, tbmm, terör
Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye tepki: 'Meclis kürsüsünde teröristbaşları değil, Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşur'
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Öcalan'a TBMM kürsüsünden konuşması için yaptığı çağrıya İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu sert tepki göstererek, 'TBMM kürsüsünden Mustafa Kemal'in mirasçıları konuşur' yorumunu yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı, "Gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrıya tepkiler sürüyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından 'yarını bekleyin herkesin maskesini indireceğiz' derken, “Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir." diyerek tepki gösterdi
'Yarını bekleyin herkesin maskesini indireceğiz'
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu şunları paylaştı:
“Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir. Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir. Gün; Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür. Muhtaç olduğumuz kudretin kaynağı ise bellidir! Yarını bekleyin! Herkesin maskesini indireceğiz!..”