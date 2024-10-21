https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/is-makinesine-arkadan-carpti-otomobildeki-5-kisi-hayatini-kaybetti-1089472748.html
İş makinesine arkadan çarptı: Otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
İş makinesine arkadan çarptı: Otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T09:51+0300
2024-10-21T09:51+0300
2024-10-21T09:52+0300
türkiye
tekirdağ
trafik kazası
ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089472590_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_d36aa2fd89cd6bbe16c7181e4c3c3d80.jpg
Kaza, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Edirne yolu Ulaş Mahallesi girişinde gece saatlerinde meydana geldi. Cenk Varnalı hakimiyetindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ö.A. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Tunus, Deniz Yalnız adlı yolcular ve sürücü Cenk Varnalı hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/temizlik-yaparken-uzerine-baza-kapagi-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1089362090.html
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089472590_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_0b95a2d2b232cfc0e5cd6c38982c328e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tekirdağ kaza
İş makinesine arkadan çarptı: Otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
09:51 21.10.2024 (güncellendi: 09:52 21.10.2024)
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Edirne yolu Ulaş Mahallesi girişinde gece saatlerinde meydana geldi.
Cenk Varnalı hakimiyetindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ö.A. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Tunus, Deniz Yalnız adlı yolcular ve sürücü Cenk Varnalı hayatını kaybetti.