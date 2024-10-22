https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/cagla-sikel-anlatti-oglum-kuzeye-kizip-elimi-kirdim-1089526344.html

Çağla Şıkel anlattı: 'Oğlum Kuzey'e kızıp elimi kırdım'

Çağla Şıkel anlattı: 'Oğlum Kuzey'e kızıp elimi kırdım'

Sputnik Türkiye

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey ile ergenlik döneminde yaşadıklarını anlattı. Şikel, oğluna sinirlenip elini kırdığını anlattı. 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T13:47+0300

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yaşam

çağla şikel

ergen

çocuk

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Çağla Şıkel, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan Çağla Şıkel, büyük oğlunun ergenlik dönemlerinde bir anne olarak yaşadığı sinir krizi anısını anlattı.'Kapıyı kırdım ama bir şey değişmedi''Alamayacaksın Çağla'Şıkel, sözlerine "Baktım ki o el oraya vurulmayacak. Bir ergenle inatlaşma demişlerdi, ondan beklediğin şey saygı ve değer. Alamayacaksın Çağla, uğraşma. O esnada olmayacak" diye devam etti.

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