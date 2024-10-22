https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/cagla-sikel-anlatti-oglum-kuzeye-kizip-elimi-kirdim-1089526344.html
Çağla Şıkel anlattı: 'Oğlum Kuzey'e kızıp elimi kırdım'
Çağla Şıkel anlattı: 'Oğlum Kuzey'e kızıp elimi kırdım'
Sputnik Türkiye
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey ile ergenlik döneminde yaşadıklarını anlattı. Şikel, oğluna sinirlenip elini kırdığını anlattı. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T13:47+0300
2024-10-22T13:47+0300
2024-10-22T13:49+0300
yaşam
çağla şikel
ergen
çocuk
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Çağla Şıkel, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan Çağla Şıkel, büyük oğlunun ergenlik dönemlerinde bir anne olarak yaşadığı sinir krizi anısını anlattı.'Kapıyı kırdım ama bir şey değişmedi''Alamayacaksın Çağla'Şıkel, sözlerine "Baktım ki o el oraya vurulmayacak. Bir ergenle inatlaşma demişlerdi, ondan beklediğin şey saygı ve değer. Alamayacaksın Çağla, uğraşma. O esnada olmayacak" diye devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/vural-celikin-vefati-sonrasi-paylasimi-tepki-cekmisti-gulse-birselden-ikinci-aciklama-1089501325.html
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çağla şikel, çağla şikel oğlu, çağla şikel çocukları
çağla şikel, çağla şikel oğlu, çağla şikel çocukları
Çağla Şıkel anlattı: 'Oğlum Kuzey'e kızıp elimi kırdım'
13:47 22.10.2024 (güncellendi: 13:49 22.10.2024)
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey ile ergenlik döneminde yaşadıklarını anlattı. Şikel, oğluna sinirlenip elini kırdığını anlattı.
Çağla Şıkel, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan Çağla Şıkel, büyük oğlunun ergenlik dönemlerinde bir anne olarak yaşadığı sinir krizi anısını anlattı.
'Kapıyı kırdım ama bir şey değişmedi'
"Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki de geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır. Hepsi deneyerek, baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. Demek ki o kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor. Elimi de kırdım. Gerçekten öyle vurmuşum. Ne oldu? Çocuk orada bilgisayar oynamaya devam etti, ben gittim atel taktırdım"
Şıkel, sözlerine "Baktım ki o el oraya vurulmayacak. Bir ergenle inatlaşma demişlerdi, ondan beklediğin şey saygı ve değer. Alamayacaksın Çağla, uğraşma. O esnada olmayacak" diye devam etti.