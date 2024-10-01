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Bülent Ersoy'dan ilginç vasiyet: Cenazeme kimse gelmesin, ben kendi başıma giderim
Bülent Ersoy'dan ilginç vasiyet: Cenazeme kimse gelmesin, ben kendi başıma giderim
Sputnik Türkiye
Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, sanat dünyasında son dönemde yaşanan kayıplar ve cenazelerde vefa gösterilmemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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Bülent Ersoy, cenazelerde vefasızlık yapılmasına yönelik eleştiriler hakkında, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatın her anında var. Vallahi ben hiç umursamıyorum. Cenazeme kimsenin gelmesini de istemiyorum. Kendi başıma giderim" ifadelerini kullandı.'Son anıma kadar sahnede olacağım'Sahneleri bırakmayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise Ersoy, "Asla! Ben son anıma kadar sahnede olacağım. Hiç böyle bir düşüncem yok, biraz yüzsüzüm bu konuda" cevabını vererek, sahneye olan tutkusunu bir kez daha dile getirdi.Vasiyetiyle dikkat çekmiştiBülent Ersoy, 2020 yılında kaybettiği annesi Necla Poyraz için yazdığı bir mektupta, kendi mezarıyla ilgili vasiyetini de paylaşmıştı. Ersoy, mezarının her zaman temiz tutulması, çiçeklerle süslenmesi ve kendisi için duaların eksik edilmemesi gerektiğini Haluk Şentürk’e vasiyet ettiğini söylemişti.Ünlü sanatçı, bu vasiyetle birlikte, hayatının son anlarına kadar sahnede olacağını ve ölüm sonrasında bile mezarının şık ve temiz tutulmasını istediğini belirtti.
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bülent ersoy cenazeme kimse gelmesin, bülent ersoy cenazesini kim yıkar
bülent ersoy cenazeme kimse gelmesin, bülent ersoy cenazesini kim yıkar

Bülent Ersoy'dan ilginç vasiyet: Cenazeme kimse gelmesin, ben kendi başıma giderim

10:17 01.10.2024 (güncellendi: 10:19 01.10.2024)
© TwitterBülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© Twitter
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Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, sanat dünyasında son dönemde yaşanan kayıplar ve cenazelerde vefa gösterilmemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Antalya'da gazetecilerle bir araya gelen ünlü sanatçı, cenazelerdeki vefasızlıklarla ilgili sorulara içtenlikle yanıt verdi.
Bülent Ersoy, cenazelerde vefasızlık yapılmasına yönelik eleştiriler hakkında, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatın her anında var. Vallahi ben hiç umursamıyorum. Cenazeme kimsenin gelmesini de istemiyorum. Kendi başıma giderim" ifadelerini kullandı.

'Son anıma kadar sahnede olacağım'

Sahneleri bırakmayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise Ersoy, "Asla! Ben son anıma kadar sahnede olacağım. Hiç böyle bir düşüncem yok, biraz yüzsüzüm bu konuda" cevabını vererek, sahneye olan tutkusunu bir kez daha dile getirdi.

Vasiyetiyle dikkat çekmişti

Bülent Ersoy, 2020 yılında kaybettiği annesi Necla Poyraz için yazdığı bir mektupta, kendi mezarıyla ilgili vasiyetini de paylaşmıştı. Ersoy, mezarının her zaman temiz tutulması, çiçeklerle süslenmesi ve kendisi için duaların eksik edilmemesi gerektiğini Haluk Şentürk’e vasiyet ettiğini söylemişti.
Ünlü sanatçı, bu vasiyetle birlikte, hayatının son anlarına kadar sahnede olacağını ve ölüm sonrasında bile mezarının şık ve temiz tutulmasını istediğini belirtti.
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