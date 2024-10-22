https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/borunun-yonetmeni-alper-caglardan-ocalan-tepkisi-sehit-4-bin-turk-askerinin-ismini-yazdi--1089537815.html

Börü'nün yönetmeni Alper Çağlar'dan Öcalan tepkisi: Şehit 4 bin Türk askerinin ismini yazdı

Börü'nün yönetmeni Alper Çağlar'dan Öcalan tepkisi: Şehit 4 bin Türk askerinin ismini yazdı

Sputnik Türkiye

Börü'nün yönetmeni Alper Çağlar, Öcalan gündemine 4 bin Türk askerinin ismine yer verdiği video ile tepki gösterdi. Çağlar," Bence siz de 1984-2012 arası 4000... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T18:12+0300

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politika

türkiye

alper çağlar

börü

devlet bahçeli

abdullah öcalan

pkk

tepki

video

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Türkiye'nin gündemine oturan ve büyük tartışma yaratan "Öcalan gelsin, mecliste terör örgütünün lağvedildiğini açıklasın" şeklindeki sözlere tepki gösterdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Börü'nün yönetmeni Alper Çağlar, Öcalan gündemine 4 bin Türk askerinin ismine yer verdiği video ile tepki gösterdi. Çağlar, "Bence siz de 1984-2012 arası 4000, çözüm garabeti ve sonrasında da 1000'in üzerinde TSK şehidinin ana ve babalarına bir ziyaret sırasında bu fikirlerinizi haykırın. Tabi yüreğiniz gözlerine bakmaya yeterse. Yardımcı olayım, ilk 4000 yiğidin adını yazmıştım" ifadelerini kullandı. Alper Çağlar kimdir? 2004 yılında ilk filmi olan 4 Saat'in yönetmenliğini üstlenen Alper Çağlar'ın Dağ isimli filmi 2012'de vizyona girdi. Ancak kendisine asıl ünü kazandıran Dağ'ın ikincisi olan Dağ -2 filmi oldu. 2017 yılında Türkiye genelinde son derece popüler olan dizi projesi Börü'yü ilan etti. 2018'de dizinin finali mahiyetindeki Börü filmi vizyona girdi. 2021 yılı Ocak ayında Börü 2039 adlı bilimkurgu-aksiyon türündeki internet dizisi projesinin duyurusunu yaptı.Bu dizi aynı yılın Aralık ayında vizyona girdi. Alper Çağlar, 2018 yılından beri Göktürkleri konu alan "Göktürk" film üçlemesi üzerinde çalışıyor.

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