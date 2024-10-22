https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bir-taraf-kizil-bir-taraf-kahverengi-tekirdagda-lodos-karadenizde-sel-deniz-suyunun-rengini-1089533729.html

Bir taraf kızıl bir taraf kahverengi: Tekirdağ'da lodos, Karadeniz'de sel, deniz suyunun rengini değiştirdi

Bir taraf kızıl bir taraf kahverengi: Tekirdağ'da lodos, Karadeniz'de sel, deniz suyunun rengini değiştirdi

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da lodos sahillere kızıl yosun yosun getirdi. Karadeniz'de ise özellikle Sinop'ta denizin sahile yakın kısımları çamurla kaplandı. 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T16:55+0300

2024-10-22T16:55+0300

2024-10-22T16:55+0300

yaşam

sel

lodos

deniz

tekirdağ

karadeniz

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları, lodosun getirdiği kızıl yosunlarla doldu. Karadeniz'de ise aşırı yağışlar sonucu oluşan sel denizde kahverengi bir görüntü oluşmasına sebep oldu.Tekirdağ'da deniz kıyısı neden kızıl?İki gündür etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında kızıl yosun birikintileri meydana geldi. Sahili kaplayan bu yosunlar, yer yer denizin rengini kırmızıya boyadı.Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, yosunların havaların değişmesi ile tekrar açığa gideceğini belirterek, endişeye gerek olmadığını söyledi. 'Kızıl yosunlar uzaklaşacak'Lodosun etkisiyle denizin açıklarından kıyıya vuran yosunlar, bölgede yaşayan halkın dikkatini çekti. Başkan Pehlivanoğlu, yağışlarla birlikte rüzgarın yön değiştirmesi halinde yosunların doğal yollarla uzaklaşacağını ifade etti.Deniz suyu çamura bulandıKaradeniz Bölgesi'ndeki aşırı yağışlar sonucu deniz çamura bulandı. Denizin mavi rengi çamura bulandı.Karasu Irmağı ve Akliman sahiliyle birleşen sel suları, denizin rengini maviden kahverengine çevirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/izmirdeki-toplu-balik-olumlerinin-nedeni-izsunun-standartlar-uzerindeki-kirli-sulari-cikti-1087853429.html

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