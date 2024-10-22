https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bir-taraf-kizil-bir-taraf-kahverengi-tekirdagda-lodos-karadenizde-sel-deniz-suyunun-rengini-1089533729.html
Bir taraf kızıl bir taraf kahverengi: Tekirdağ'da lodos, Karadeniz'de sel, deniz suyunun rengini değiştirdi
Bir taraf kızıl bir taraf kahverengi: Tekirdağ'da lodos, Karadeniz'de sel, deniz suyunun rengini değiştirdi
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da lodos sahillere kızıl yosun yosun getirdi. Karadeniz'de ise özellikle Sinop'ta denizin sahile yakın kısımları çamurla kaplandı. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T16:55+0300
2024-10-22T16:55+0300
2024-10-22T16:55+0300
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deniz
tekirdağ
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Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları, lodosun getirdiği kızıl yosunlarla doldu. Karadeniz'de ise aşırı yağışlar sonucu oluşan sel denizde kahverengi bir görüntü oluşmasına sebep oldu.Tekirdağ'da deniz kıyısı neden kızıl?İki gündür etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında kızıl yosun birikintileri meydana geldi. Sahili kaplayan bu yosunlar, yer yer denizin rengini kırmızıya boyadı.Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, yosunların havaların değişmesi ile tekrar açığa gideceğini belirterek, endişeye gerek olmadığını söyledi. 'Kızıl yosunlar uzaklaşacak'Lodosun etkisiyle denizin açıklarından kıyıya vuran yosunlar, bölgede yaşayan halkın dikkatini çekti. Başkan Pehlivanoğlu, yağışlarla birlikte rüzgarın yön değiştirmesi halinde yosunların doğal yollarla uzaklaşacağını ifade etti.Deniz suyu çamura bulandıKaradeniz Bölgesi'ndeki aşırı yağışlar sonucu deniz çamura bulandı. Denizin mavi rengi çamura bulandı.Karasu Irmağı ve Akliman sahiliyle birleşen sel suları, denizin rengini maviden kahverengine çevirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/izmirdeki-toplu-balik-olumlerinin-nedeni-izsunun-standartlar-uzerindeki-kirli-sulari-cikti-1087853429.html
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tekirdağ,tekirdağ denizin rengi, tekirdağ deniz rengi çamur, karadeniz kahverengi deniz, karadeniz sel
tekirdağ,tekirdağ denizin rengi, tekirdağ deniz rengi çamur, karadeniz kahverengi deniz, karadeniz sel
Bir taraf kızıl bir taraf kahverengi: Tekirdağ'da lodos, Karadeniz'de sel, deniz suyunun rengini değiştirdi
Tekirdağ'da lodos sahillere kızıl yosun yosun getirdi. Karadeniz'de ise özellikle Sinop'ta denizin sahile yakın kısımları çamurla kaplandı.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları, lodosun getirdiği kızıl yosunlarla doldu. Karadeniz'de ise aşırı yağışlar sonucu oluşan sel denizde kahverengi bir görüntü oluşmasına sebep oldu.
Tekirdağ'da deniz kıyısı neden kızıl?
İki gündür etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında kızıl yosun birikintileri meydana geldi. Sahili kaplayan bu yosunlar, yer yer denizin rengini kırmızıya boyadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, yosunların havaların değişmesi ile tekrar açığa gideceğini belirterek, endişeye gerek olmadığını
söyledi.
'Kızıl yosunlar uzaklaşacak'
Lodosun etkisiyle denizin açıklarından kıyıya vuran yosunlar, bölgede yaşayan halkın dikkatini çekti. Başkan Pehlivanoğlu, yağışlarla birlikte rüzgarın yön değiştirmesi halinde yosunların doğal yollarla uzaklaşacağını ifade etti.
Deniz suyu çamura bulandı
Karadeniz Bölgesi'ndeki aşırı yağışlar sonucu deniz çamura bulandı. Denizin mavi rengi çamura bulandı.
Karasu Irmağı ve Akliman sahiliyle birleşen sel suları, denizin rengini maviden kahverengine çevirdi.