https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/izmirdeki-toplu-balik-olumlerinin-nedeni-izsunun-standartlar-uzerindeki-kirli-sulari-cikti-1087853429.html
İzmir'deki toplu balık ölümlerinin nedeni İZSU'nun standartlar üzerindeki 'kirli suları' çıktı
İzmir'deki toplu balık ölümlerinin nedeni İZSU'nun standartlar üzerindeki 'kirli suları' çıktı
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İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili incelemede, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün çevre mevzuatında belirlenen... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T11:13+0300
2024-09-10T11:13+0300
2024-09-10T11:13+0300
türkiye
izmir
izmir körfezi
toplu balık ölümleri
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 858 bin Türk lirası para cezası uygulandığını ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri belirlendiBakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından inceleme başlatıldığı, Bakanlığa bağlı uzman ekiplerle mobil su ve atık su laboratuvarının bölgeye sevk edildiği hatırlatıldı.Körfez'e dökülen derelerden ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler alındığı belirtilen açıklamada, analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri'nin, 'çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde' kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettiklerinin belirlendiği aktarıldı.AMONYAK DEĞERİ 50 KAT FAZLA ÇIKMIŞTIBalık ölümleri sonrası Bakanlık ekiplerinin ön incelemesinde İzmir Körfezi’nde atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlenmişti. Körfez’de 6 miligram/litreye olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8; yer yer 0’a düştüğü tespit edilmişti. Balıkların oksijensizlik yüzünden öldüğü tespit edilmişti.Öte yandan İzmir Körfezi'nde dün de deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğünün ve Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi civarında çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığının görüldüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/izmir-korfezindeki-balik-olumleri-devam-ediyor-cok-sayida-olu-balik-kiyiya-vurdu-1087831329.html
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izmir, izmir körfezi, toplu balık ölümleri, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
izmir, izmir körfezi, toplu balık ölümleri, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
İzmir'deki toplu balık ölümlerinin nedeni İZSU'nun standartlar üzerindeki 'kirli suları' çıktı
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili incelemede, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün çevre mevzuatında belirlenen standartların üzerinde kirli suları Körfez'e deşarj ettikleri belirlendi. Belediyeye para cezası kesildi, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 858 bin Türk lirası para cezası uygulandığını ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri belirlendi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından inceleme başlatıldığı, Bakanlığa bağlı uzman ekiplerle mobil su ve atık su laboratuvarının bölgeye sevk edildiği hatırlatıldı.
Körfez'e dökülen derelerden ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler alındığı belirtilen açıklamada, analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri'nin, 'çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde' kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettiklerinin belirlendiği aktarıldı.
AMONYAK DEĞERİ 50 KAT FAZLA ÇIKMIŞTI
Balık ölümleri sonrası Bakanlık ekiplerinin ön incelemesinde İzmir Körfezi’nde atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlenmişti. Körfez’de 6 miligram/litreye olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8; yer yer 0’a düştüğü tespit edilmişti. Balıkların oksijensizlik yüzünden öldüğü tespit edilmişti.
Öte yandan İzmir Körfezi'nde dün de deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğünün ve Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi civarında çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığının görüldüğü kaydedildi.