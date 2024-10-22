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Beşiktaş'tan Nicola Zalewski için transfer yanıtı
Beşiktaş'tan Nicola Zalewski için transfer yanıtı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Hüseyin Yücel, yoğun maç trafiği için hiçbir zaman "mazeret" üretmediklerini söyledi. Yücel, geçen yaz Ciro Immobile transferi için... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T07:12+0300
2024-10-22T07:12+0300
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Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Roma'da katıldığı Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Ödül almasıyla ilgili düşünceleri sorulan Yücel, "Voleybol Federasyonu olarak hem biz aldık, hem de kızlarımız aldı. Gerçekten çok gurur verici bir akşam. Sadece Beşiktaşımız adına değil, ülkemiz adına da çok gurur verici bir gün. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum" dedi.Sezona ilişkin takımın performansına dair görüşleri sorulan Yücel, "(Konyaspor karşısında) Dün akşam güzel bir galibiyet aldık. Önümüzde Lyon maçı var, akabinde Galatasaray maçı olacak. Takımımız hazır. Asla mazeret üretmedik bugüne kadar, yoğun hafta, yoğun maç trafiği vesaire gibi... Bir şekilde bu işin içinden çıkacağız. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi.Nicola Zalewski yanıtıTürk futbolunda zaman zaman "yabancı hakem" tartışmalarının gündeme geldiğini hatırlatılan Yücel, "Türk futbolunun marka değerini arttırmamız gerekiyor. Türk futbolunun marka değerini arttıramadığımız noktada adım atabileceğimiz bir yer yok. Canla başla uğraşıyoruz, Avrupa, Avrupa'daki ülkeler, dünya futbolu, ülkemizdeki futbolu tanınsın diye" ifadelerini kullandı.Yücel, İtalyan basın mensuplarına da değerlendirmelerde bulunurken geçen yaz Ciro Immobile transferi için 3-4 aylık çalışma yaptıklarını söyledi.Roma'dan Nicola Zalewski ile ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna Yücel, “Yok, bakıyoruz. İnşallah, hayırlısı. Yorum yok. Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır” yanıtını verdi.
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beşiktaş, transfer, ciro immobile
beşiktaş, transfer, ciro immobile

Beşiktaş'tan Nicola Zalewski için transfer yanıtı

07:12 22.10.2024
© FotoğrafNicola Zalewski
Nicola Zalewski - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Fotoğraf
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Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Hüseyin Yücel, yoğun maç trafiği için hiçbir zaman "mazeret" üretmediklerini söyledi. Yücel, geçen yaz Ciro Immobile transferi için 3-4 aylık çalışma yaptıklarını söyledi. Yücel'nden 'Nicolo Zalewski' yanıtı da geldi. Yücel, "Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Roma'da katıldığı Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Ödül almasıyla ilgili düşünceleri sorulan Yücel, "Voleybol Federasyonu olarak hem biz aldık, hem de kızlarımız aldı. Gerçekten çok gurur verici bir akşam. Sadece Beşiktaşımız adına değil, ülkemiz adına da çok gurur verici bir gün. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum" dedi.
Sezona ilişkin takımın performansına dair görüşleri sorulan Yücel, "(Konyaspor karşısında) Dün akşam güzel bir galibiyet aldık. Önümüzde Lyon maçı var, akabinde Galatasaray maçı olacak. Takımımız hazır. Asla mazeret üretmedik bugüne kadar, yoğun hafta, yoğun maç trafiği vesaire gibi... Bir şekilde bu işin içinden çıkacağız. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Nicola Zalewski yanıtı

Türk futbolunda zaman zaman "yabancı hakem" tartışmalarının gündeme geldiğini hatırlatılan Yücel, "Türk futbolunun marka değerini arttırmamız gerekiyor. Türk futbolunun marka değerini arttıramadığımız noktada adım atabileceğimiz bir yer yok. Canla başla uğraşıyoruz, Avrupa, Avrupa'daki ülkeler, dünya futbolu, ülkemizdeki futbolu tanınsın diye" ifadelerini kullandı.
Yücel, İtalyan basın mensuplarına da değerlendirmelerde bulunurken geçen yaz Ciro Immobile transferi için 3-4 aylık çalışma yaptıklarını söyledi.
Roma'dan Nicola Zalewski ile ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna Yücel, “Yok, bakıyoruz. İnşallah, hayırlısı. Yorum yok. Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır” yanıtını verdi.
Yunus Akgün - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
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