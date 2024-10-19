https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/akaryakitta-fiyat-degisecek-benzin-ve-motorine-indirim-icin-tarih-verildi-1089430302.html
Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzin ve motorine indirim için tarih verildi
Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzin ve motorine indirim için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıta zam ya da indirim olarak... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T13:10+0300
2024-10-19T13:10+0300
2024-10-19T13:10+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1.87 TL; motorin grubunda 1.65 TL indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 43.54 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 44.67 liradan satılıyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 44.67 TLMotorin litre fiyatı: 43.54 TLİstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 44.55 TLMotorin litre fiyatı: 43.48 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 45.07 TLMotorin litre fiyatı: 44.05 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 45.53 TLMotorin litre fiyatı: 44.56 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/akaryakitta-tabelalar-degisti-benzine-art-arda-zam-geliyor-1089085222.html
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Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzin ve motorine indirim için tarih verildi
Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor. Benzin ve motorine indirim geliyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.87 TL; motorin grubuna da 1.65 TL indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1.87 TL; motorin grubunda 1.65 TL indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 43.54 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 44.67 liradan satılıyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.67 TL
Motorin litre fiyatı: 43.54 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.55 TL
Motorin litre fiyatı: 43.48 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.07 TL
Motorin litre fiyatı: 44.05 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.53 TL
Motorin litre fiyatı: 44.56 TL