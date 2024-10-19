https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/akaryakitta-fiyat-degisecek-benzin-ve-motorine-indirim-icin-tarih-verildi-1089430302.html

Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzin ve motorine indirim için tarih verildi

Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzin ve motorine indirim için tarih verildi

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıta zam ya da indirim olarak... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T13:10+0300

2024-10-19T13:10+0300

2024-10-19T13:10+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1.87 TL; motorin grubunda 1.65 TL indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 43.54 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 44.67 liradan satılıyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 44.67 TLMotorin litre fiyatı: 43.54 TLİstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 44.55 TLMotorin litre fiyatı: 43.48 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 45.07 TLMotorin litre fiyatı: 44.05 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 45.53 TLMotorin litre fiyatı: 44.56 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/akaryakitta-tabelalar-degisti-benzine-art-arda-zam-geliyor-1089085222.html

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