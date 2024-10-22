https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bankalarda-promosyon-yarisi-hizlandi-milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-24-bin-liraya-kadar-1089509204.html
Bankalarda promosyon yarışı hızlandı, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 24 bin liraya kadar çıkıyor
Bankalarda promosyon yarışı hızlandı, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 24 bin liraya kadar çıkıyor
Sputnik Türkiye
Bankalarda promosyon yarışı kızıştı. Yıl sonuna yaklaştıkça ödemeler yukarı çekilmeye başlandı. Peki şu anda en yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu? Emekliye... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T09:35+0300
2024-10-22T09:35+0300
2024-10-22T09:35+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
banka
banka hesabı
ekonomi
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074990526_0:32:745:451_1920x0_80_0_0_3079197cef36ff4dd50a69db343feb78.jpg
Emeklileri kendi bankalarına nakil etmek isteyen bankalar promosyon yarışını sürdürüyor.En çok merak edilen sorular ise en yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu? Ocak ayı emekli maaşları için konuşulan zam oranı ne? Ocakta promosyonlar emekli maaşı zammına göre mi artacak? ve en düşük emekli aylığı için beklenti ne?En yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu?Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş “Bankalarda promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor. Bankalarda halihazırda promosyonlar en düşük emekli maaşı için 10.000 TL civarında seyretmekle birlikte yüksek emekli maaşları için bu tutar 24.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Mart ayında kamu bankalarının öncülük ettiği bir promosyon artış sürecini yaşamıştık. O dönemdeki öngörülerimizde özel bankaların da bu yarışın içinde yer alacaklarını belirtmiştim. Süreç tam da beklediğimiz gibi ilerledi. Şu anda 24.000 TL’ye kadar çıkan promosyon ödemelerini konuşuyoruz. Tabi ki bu yükselişte en önemli faktör bankalararası rekabettir. Elindeki emekli müşterisini kaybetmek istemeyen bankaların, müşterisi olmayan emeklileri kendine çekmek isteyen bankaların varlığı emeklilerin alacağı promosyon tutarlarının artmasına neden oluyor." dedi.Emekliye zam ocakta ne olacak?Yüksek promosyon için ne yapmalı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-promosyonlarda-ekim-ayari-geldi-1088746312.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074990526_51:0:695:483_1920x0_80_0_0_8381d1525c40c902c29a94c66d14613a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
15 bin lira promosyon veren banka hangisi?, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor 2024?, hangi banka 25 bin promosyon veriyor?, emekli promosyonu 2024 ne kadar?, banka promosyon oranları, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, banka promosyonları 2024
15 bin lira promosyon veren banka hangisi?, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor 2024?, hangi banka 25 bin promosyon veriyor?, emekli promosyonu 2024 ne kadar?, banka promosyon oranları, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, banka promosyonları 2024
Bankalarda promosyon yarışı hızlandı, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 24 bin liraya kadar çıkıyor
Bankalarda promosyon yarışı kızıştı. Yıl sonuna yaklaştıkça ödemeler yukarı çekilmeye başlandı. Peki şu anda en yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu? Emekliye ocak zammı için konuşulan oran ne? Yılbaşında promosyonlar emekli zam oranına göre daha da artar mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenler haberin detayında...
Emeklileri kendi bankalarına nakil etmek isteyen bankalar promosyon yarışını sürdürüyor.
En çok merak edilen sorular ise en yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu? Ocak ayı emekli maaşları için konuşulan zam oranı ne? Ocakta promosyonlar emekli maaşı zammına göre mi artacak? ve en düşük emekli aylığı için beklenti ne?
En yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu?
Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş “Bankalarda promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor. Bankalarda halihazırda promosyonlar en düşük emekli maaşı için 10.000 TL civarında seyretmekle birlikte yüksek emekli maaşları için bu tutar 24.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Mart ayında kamu bankalarının öncülük ettiği bir promosyon artış sürecini yaşamıştık. O dönemdeki öngörülerimizde özel bankaların da bu yarışın içinde yer alacaklarını belirtmiştim. Süreç tam da beklediğimiz gibi ilerledi. Şu anda 24.000 TL’ye kadar çıkan promosyon ödemelerini konuşuyoruz. Tabi ki bu yükselişte en önemli faktör bankalararası rekabettir. Elindeki emekli müşterisini kaybetmek istemeyen bankaların, müşterisi olmayan emeklileri kendine çekmek isteyen bankaların varlığı emeklilerin alacağı promosyon tutarlarının artmasına neden oluyor." dedi.
Emekliye zam ocakta ne olacak?
"Emekliye enflasyonun üzerinde bir artış öngörülmüyor. İşçi emeklileri ilk 6 aylık dönem için yüzde 24,73 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında zam almıştı. Ekonomi yönetimi yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 41,5’e yükseldiğini açıkladı. Enflasyon hedefin biraz daha üzerinde gerçekleşebilir. Bu da yıl sonu için yaklaşık yüzde 17-20 aralığında bir maaş artışı anlamına geliyor. Bunun üzerinde bir refah payı artışı yapılmasını çok fazla olasılık dahilinde görmüyoruz."
Yüksek promosyon için ne yapmalı?
"Hem bankaların yeni yıl bütçelerinin ve hedeflerinin belli olması hem de emekli maaşlarında yaşanacak artış karşımıza promosyon artışı olarak çıkacaktır. Gerçi bazı bankaların bu öngörüyü önceden yapıp ona göre şimdiden promosyonlarda 2025’te vermeyi düşündükleri rakamlara çıktıklarını gözlemliyoruz. Ancak halen daha yeni rakamları belirlememiş bankaların sayıları çoğunlukta. Bunları göz önünde bulundurarak şu anda diğerlerinin çok üzerinde promosyon ödemesi yapan bankalarla anlaşma sağlanabilir. Burada tabi ki önemle altını çizeceğimiz bir diğer husus önceden yapılmış bir promosyon anlaşması varsa bu anlaşmayı bozmadan elde edilecek kayıpla yeni anlaşmadan elde edilecek geliri kıyaslamanın önemidir. Bu noktada zararınızı maksimum seviyede karşılayacak banka tercih edilmelidir.”