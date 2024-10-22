https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bankalarda-promosyon-yarisi-hizlandi-milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-24-bin-liraya-kadar-1089509204.html

Bankalarda promosyon yarışı hızlandı, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 24 bin liraya kadar çıkıyor

Bankalarda promosyon yarışı hızlandı, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 24 bin liraya kadar çıkıyor

Sputnik Türkiye

Bankalarda promosyon yarışı kızıştı. Yıl sonuna yaklaştıkça ödemeler yukarı çekilmeye başlandı. Peki şu anda en yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu? Emekliye... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T09:35+0300

2024-10-22T09:35+0300

2024-10-22T09:35+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

banka

banka hesabı

ekonomi

enflasyon

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Emeklileri kendi bankalarına nakil etmek isteyen bankalar promosyon yarışını sürdürüyor.En çok merak edilen sorular ise en yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu? Ocak ayı emekli maaşları için konuşulan zam oranı ne? Ocakta promosyonlar emekli maaşı zammına göre mi artacak? ve en düşük emekli aylığı için beklenti ne?En yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu?Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş “Bankalarda promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor. Bankalarda halihazırda promosyonlar en düşük emekli maaşı için 10.000 TL civarında seyretmekle birlikte yüksek emekli maaşları için bu tutar 24.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Mart ayında kamu bankalarının öncülük ettiği bir promosyon artış sürecini yaşamıştık. O dönemdeki öngörülerimizde özel bankaların da bu yarışın içinde yer alacaklarını belirtmiştim. Süreç tam da beklediğimiz gibi ilerledi. Şu anda 24.000 TL’ye kadar çıkan promosyon ödemelerini konuşuyoruz. Tabi ki bu yükselişte en önemli faktör bankalararası rekabettir. Elindeki emekli müşterisini kaybetmek istemeyen bankaların, müşterisi olmayan emeklileri kendine çekmek isteyen bankaların varlığı emeklilerin alacağı promosyon tutarlarının artmasına neden oluyor." dedi.Emekliye zam ocakta ne olacak?Yüksek promosyon için ne yapmalı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-promosyonlarda-ekim-ayari-geldi-1088746312.html

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