Araştırma: Her yıl orman yangınından çıkan dumanları soluyan 12 bin kişi hayatını kaybediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi skandalı: 'Soruşturma sürecinde hasta kabul edilmesi büyük hata'
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Serkan Çağrı, canlı yayında klarnet çaldı
11:56
93 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda artan aşı karşıtlığının nedenleri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Neden grip aşısı olmalıyız?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna krizi sonrası dünyadaki ülkeler, Batı’ya karşı hareket edebilme özgürlüğünü hissetti’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebekler takipteyken mi öldürüldüler
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
21 dk
ÖZEL HABER
Kahve severler dikkat: Sabah kahvesi zararlı mı?
19:26
5 dk
SESLİ HABER
Erakçi'den ABD'ye: İsrail'in saldırısına destek sağlayan herkes sorumlu tutulmalıdır
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Muzun başkentinde hasat zamanı
19:44
2 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
19:53
5 dk
SESLİ HABER
Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Duyanları şaşırttı: Yapay zeka platformları ne kadar su tüketiyor?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Küba'da elektrik kesintisi: Sebebi ABD
20:22
1 dk
SESLİ HABER
Fethullah Gülen'e kendi kumpası mezar oldu
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19'un yeni varyantı XEC yayılmaya devam ediyor: İzolasyon uyarısı yapıldı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk kesenin ağzını açtı: Her gün Trump’a oy veren bir kişiye tam bir milyon dolar verecek
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa Birliği, Moldova üzerinde yoğun bir propaganda programı yapıyor ve Moldova’yı kaybetmek üzere olduğunu gördü'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Diploması alınan doktordan obezite ameliyatı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Planlama Ajansı, yoksullukla ilgili güncel verileri paylaştı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada son zamanlar artan aşı karşıtlığı.
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Fethullah Gülen öldü, bundan sonra ne olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
19:22
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/arastirmaya-gore-her-yil-orman-yanginindan-cikan-dumanlari-soluyan-12-bin-kisi-hayatini-kaybediyor-1089533142.html
Araştırma: Her yıl orman yangınından çıkan dumanları soluyan 12 bin kişi hayatını kaybediyor
Araştırma: Her yıl orman yangınından çıkan dumanları soluyan 12 bin kişi hayatını kaybediyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları küresel ısınmanın neden olduğu orman yangınlarının her yıl 12 bin kişinin ölümüne sebebiyet verdiğini vurguladı. Orman yangınlarında solunan... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T16:45+0300
2024-10-22T17:17+0300
yaşam
araştırma
orman yangını
hava kirliliği
hava kirleticileri
partikül
partikül kirliliği
pm2.5
küresel ısınma
duman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087121846_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_a83c00fa297e11f3627c59a31f51556c.jpg
Yeni araştırma, orman yangınlarından kaynaklanan hava kirliliğinin yılda 12 bin kişinin ölmesine neden olduğunu vurguladı. Orman yangınlarının sebepleri arasında gösterilen küresel ısınma, her yıl Dünya'nın bütün bölgelerinde orman yangınlarına neden olduğunu ve bu nedenle yılda muhtemelen 12 bin kişinin duman solumaktan dolayı ölmesine sebebiyet verdiği söylendi.Dumanla beraber solunan küçük partiküller akciğere yapışıyorJaponya Ulusal Çevre Çalışmaları Enstitüsü ekipleri tarafından yapılan çalışma da, 2010'larda her yıl 100 bin kişi akciğerlere ve kan dolaşımına girebilen PM2.5 olarak adlandırılan küçük parçacıklar içeren yangından çıkan dumanı solumaktan dolayı öldüğü tahmin edildi.Farklı bölgelerden uzmanların bir araya geldiği çalışmada, küresel ısınmanın neden olduğu düşük nem, yüksek sıcaklık faktörleri göz önüne alındı. Sonuçlar bölgelere göre farklılık gösterse de uzmanlar, küresel ısınmanın neden olduğu orman yangınlarından kaynaklanan PM2.5 soluyan kişilerde ölümlerin arttığını gözlemledi.İnsan etkeninden ziyade ana faktör küresel ısınmaBenzer bir çalışmada, 2003 ile 2019 yılları arasında küresel ısınma kaynaklı çıkan yangınlardan yanan alanın yüzde 16 arttığını, yol ve tarım alanı için ormanlık alanların insanlar tarafından temizlenmesinin yüzde 19 oranında azaldığı sonucuna varılmıştı.Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışmalar, insan eylemleriyle temizlenen ormanlık alanlarla kıyaslanan sera gazı emisyonu atmosfere eklenmesinin, orman yangınları üzerindeki etkisi üzerindeki bulgulara yer verdi.Ormanlık alanı bol olan Türkiye'de de yaz boyunca etkili olan orman yangınları etkisini düşürse de, bugünlerde görülmeye devam ediyor. En son 18 Ekim'de Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkmış, günler süren çalışmaların ardından söndürülmüştü.pm2.5 nedir?PM2.5, hava kirleticileri parametresi olarak kullanılır. PM, partikül maddeyi (partikül kirliliği) ifade eder ve havada bulunan katı partiküllerin sıvı damlacıklar ile karışması için kullanılan bir terimdir. Son dönemde yapılan tıbbi çalışmalar kalp ve damar hastalıklarının, havada bulunan ince partiküller, pm2.5, ile ilişkili olduğunu gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/adimlar-iyilik-icin-atilacak-hedef-65-milyon-bagisa-ulasmak--1089392383.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087121846_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_f6900a25110b1490de4ec26ce7378f82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
küresel ısınma nedir, orman yangınları, orman yangını, orman yangınlarının sebepleri, sera gazı emisyonu, pm2.5, pm2.5 nedir, hava kirleticileri
küresel ısınma nedir, orman yangınları, orman yangını, orman yangınlarının sebepleri, sera gazı emisyonu, pm2.5, pm2.5 nedir, hava kirleticileri

Araştırma: Her yıl orman yangınından çıkan dumanları soluyan 12 bin kişi hayatını kaybediyor

16:45 22.10.2024 (güncellendi: 17:17 22.10.2024)
© İHA Bolu'nun Gerede ilçesinde orman yangını
 Bolu'nun Gerede ilçesinde orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© İHA
Abone ol
Bilim insanları küresel ısınmanın neden olduğu orman yangınlarının her yıl 12 bin kişinin ölümüne sebebiyet verdiğini vurguladı. Orman yangınlarında solunan dumanlarla birlikte pm2.5 olarak bilinen ince partiküllerin akciğere yapıştığı ve kan dolaşımına karışarak kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.
Yeni araştırma, orman yangınlarından kaynaklanan hava kirliliğinin yılda 12 bin kişinin ölmesine neden olduğunu vurguladı.
Orman yangınlarının sebepleri arasında gösterilen küresel ısınma, her yıl Dünya'nın bütün bölgelerinde orman yangınlarına neden olduğunu ve bu nedenle yılda muhtemelen 12 bin kişinin duman solumaktan dolayı ölmesine sebebiyet verdiği söylendi.

Dumanla beraber solunan küçük partiküller akciğere yapışıyor

Japonya Ulusal Çevre Çalışmaları Enstitüsü ekipleri tarafından yapılan çalışma da, 2010'larda her yıl 100 bin kişi akciğerlere ve kan dolaşımına girebilen PM2.5 olarak adlandırılan küçük parçacıklar içeren yangından çıkan dumanı solumaktan dolayı öldüğü tahmin edildi.
Farklı bölgelerden uzmanların bir araya geldiği çalışmada, küresel ısınmanın neden olduğu düşük nem, yüksek sıcaklık faktörleri göz önüne alındı. Sonuçlar bölgelere göre farklılık gösterse de uzmanlar, küresel ısınmanın neden olduğu orman yangınlarından kaynaklanan PM2.5 soluyan kişilerde ölümlerin arttığını gözlemledi.

İnsan etkeninden ziyade ana faktör küresel ısınma

Benzer bir çalışmada, 2003 ile 2019 yılları arasında küresel ısınma kaynaklı çıkan yangınlardan yanan alanın yüzde 16 arttığını, yol ve tarım alanı için ormanlık alanların insanlar tarafından temizlenmesinin yüzde 19 oranında azaldığı sonucuna varılmıştı.
Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışmalar, insan eylemleriyle temizlenen ormanlık alanlarla kıyaslanan sera gazı emisyonu atmosfere eklenmesinin, orman yangınları üzerindeki etkisi üzerindeki bulgulara yer verdi.
Ormanlık alanı bol olan Türkiye'de de yaz boyunca etkili olan orman yangınları etkisini düşürse de, bugünlerde görülmeye devam ediyor. En son 18 Ekim'de Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkmış, günler süren çalışmaların ardından söndürülmüştü.

pm2.5 nedir?

PM2.5, hava kirleticileri parametresi olarak kullanılır. PM, partikül maddeyi (partikül kirliliği) ifade eder ve havada bulunan katı partiküllerin sıvı damlacıklar ile karışması için kullanılan bir terimdir. Son dönemde yapılan tıbbi çalışmalar kalp ve damar hastalıklarının, havada bulunan ince partiküller, pm2.5, ile ilişkili olduğunu gösterdi.
adım adım koşusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
YAŞAM
Adımlar iyilik için atılacak: Hedef 70 milyon bağışa ulaşmak
19 Ekim, 10:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала