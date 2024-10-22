https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/arastirmaya-gore-her-yil-orman-yanginindan-cikan-dumanlari-soluyan-12-bin-kisi-hayatini-kaybediyor-1089533142.html
Araştırma: Her yıl orman yangınından çıkan dumanları soluyan 12 bin kişi hayatını kaybediyor
Araştırma: Her yıl orman yangınından çıkan dumanları soluyan 12 bin kişi hayatını kaybediyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları küresel ısınmanın neden olduğu orman yangınlarının her yıl 12 bin kişinin ölümüne sebebiyet verdiğini vurguladı. Orman yangınlarında solunan... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T16:45+0300
2024-10-22T16:45+0300
2024-10-22T17:17+0300
yaşam
araştırma
orman yangını
hava kirliliği
hava kirleticileri
partikül
partikül kirliliği
pm2.5
küresel ısınma
duman
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Yeni araştırma, orman yangınlarından kaynaklanan hava kirliliğinin yılda 12 bin kişinin ölmesine neden olduğunu vurguladı. Orman yangınlarının sebepleri arasında gösterilen küresel ısınma, her yıl Dünya'nın bütün bölgelerinde orman yangınlarına neden olduğunu ve bu nedenle yılda muhtemelen 12 bin kişinin duman solumaktan dolayı ölmesine sebebiyet verdiği söylendi.Dumanla beraber solunan küçük partiküller akciğere yapışıyorJaponya Ulusal Çevre Çalışmaları Enstitüsü ekipleri tarafından yapılan çalışma da, 2010'larda her yıl 100 bin kişi akciğerlere ve kan dolaşımına girebilen PM2.5 olarak adlandırılan küçük parçacıklar içeren yangından çıkan dumanı solumaktan dolayı öldüğü tahmin edildi.Farklı bölgelerden uzmanların bir araya geldiği çalışmada, küresel ısınmanın neden olduğu düşük nem, yüksek sıcaklık faktörleri göz önüne alındı. Sonuçlar bölgelere göre farklılık gösterse de uzmanlar, küresel ısınmanın neden olduğu orman yangınlarından kaynaklanan PM2.5 soluyan kişilerde ölümlerin arttığını gözlemledi.İnsan etkeninden ziyade ana faktör küresel ısınmaBenzer bir çalışmada, 2003 ile 2019 yılları arasında küresel ısınma kaynaklı çıkan yangınlardan yanan alanın yüzde 16 arttığını, yol ve tarım alanı için ormanlık alanların insanlar tarafından temizlenmesinin yüzde 19 oranında azaldığı sonucuna varılmıştı.Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışmalar, insan eylemleriyle temizlenen ormanlık alanlarla kıyaslanan sera gazı emisyonu atmosfere eklenmesinin, orman yangınları üzerindeki etkisi üzerindeki bulgulara yer verdi.Ormanlık alanı bol olan Türkiye'de de yaz boyunca etkili olan orman yangınları etkisini düşürse de, bugünlerde görülmeye devam ediyor. En son 18 Ekim'de Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkmış, günler süren çalışmaların ardından söndürülmüştü.pm2.5 nedir?PM2.5, hava kirleticileri parametresi olarak kullanılır. PM, partikül maddeyi (partikül kirliliği) ifade eder ve havada bulunan katı partiküllerin sıvı damlacıklar ile karışması için kullanılan bir terimdir. Son dönemde yapılan tıbbi çalışmalar kalp ve damar hastalıklarının, havada bulunan ince partiküller, pm2.5, ile ilişkili olduğunu gösterdi.
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küresel ısınma nedir, orman yangınları, orman yangını, orman yangınlarının sebepleri, sera gazı emisyonu, pm2.5, pm2.5 nedir, hava kirleticileri
küresel ısınma nedir, orman yangınları, orman yangını, orman yangınlarının sebepleri, sera gazı emisyonu, pm2.5, pm2.5 nedir, hava kirleticileri
Araştırma: Her yıl orman yangınından çıkan dumanları soluyan 12 bin kişi hayatını kaybediyor
16:45 22.10.2024 (güncellendi: 17:17 22.10.2024)
Bilim insanları küresel ısınmanın neden olduğu orman yangınlarının her yıl 12 bin kişinin ölümüne sebebiyet verdiğini vurguladı. Orman yangınlarında solunan dumanlarla birlikte pm2.5 olarak bilinen ince partiküllerin akciğere yapıştığı ve kan dolaşımına karışarak kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.
Yeni araştırma, orman yangınlarından kaynaklanan hava kirliliğinin yılda 12 bin kişinin ölmesine neden olduğunu vurguladı.
Orman yangınlarının sebepleri arasında gösterilen küresel ısınma, her yıl Dünya'nın bütün bölgelerinde orman yangınlarına neden olduğunu ve bu nedenle yılda muhtemelen 12 bin kişinin duman solumaktan dolayı ölmesine sebebiyet verdiği söylendi.
Dumanla beraber solunan küçük partiküller akciğere yapışıyor
Japonya Ulusal Çevre Çalışmaları Enstitüsü ekipleri tarafından yapılan çalışma da, 2010'larda her yıl 100 bin kişi akciğerlere ve kan dolaşımına girebilen PM2.5 olarak adlandırılan küçük parçacıklar içeren yangından çıkan dumanı solumaktan dolayı öldüğü tahmin edildi.
Farklı bölgelerden uzmanların bir araya geldiği çalışmada, küresel ısınmanın neden olduğu düşük nem, yüksek sıcaklık faktörleri göz önüne alındı. Sonuçlar bölgelere göre farklılık gösterse de uzmanlar, küresel ısınmanın neden olduğu orman yangınlarından kaynaklanan PM2.5 soluyan kişilerde ölümlerin arttığını gözlemledi.
İnsan etkeninden ziyade ana faktör küresel ısınma
Benzer bir çalışmada, 2003 ile 2019 yılları arasında küresel ısınma kaynaklı çıkan yangınlardan yanan alanın yüzde 16 arttığını, yol ve tarım alanı için ormanlık alanların insanlar tarafından temizlenmesinin yüzde 19 oranında azaldığı sonucuna varılmıştı.
Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışmalar, insan eylemleriyle temizlenen ormanlık alanlarla kıyaslanan sera gazı emisyonu atmosfere eklenmesinin, orman yangınları üzerindeki etkisi üzerindeki bulgulara yer verdi.
Ormanlık alanı bol olan Türkiye'de de yaz boyunca etkili olan orman yangınları
etkisini düşürse de, bugünlerde görülmeye devam ediyor. En son 18 Ekim'de Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkmış
, günler süren çalışmaların ardından söndürülmüştü.
PM2.5, hava kirleticileri parametresi olarak kullanılır. PM, partikül maddeyi (partikül kirliliği) ifade eder ve havada bulunan katı partiküllerin sıvı damlacıklar ile karışması için kullanılan bir terimdir. Son dönemde yapılan tıbbi çalışmalar kalp ve damar hastalıklarının, havada bulunan ince partiküller, pm2.5, ile ilişkili olduğunu gösterdi.