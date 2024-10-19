https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/adimlar-iyilik-icin-atilacak-hedef-65-milyon-bagisa-ulasmak--1089392383.html
Adımlar iyilik için atılacak: Hedef 65 milyon bağışa ulaşmak
Adımlar iyilik için atılacak: Hedef 65 milyon bağışa ulaşmak
Sputnik Türkiye
İstanbul Maratonu'nda gerçekleştirilecek 'Adım Adım Yardımseverlik Koşusu'nda sivil toplum örgütlerine destek olmak isteyenler adımlarını iyilik için atmaya... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T10:28+0300
2024-10-19T10:28+0300
2024-10-19T10:51+0300
yaşam
istanbul maratonu
iyilik koşusu
adım adım derneği
iyilik peşinde koş platformu
bağış
çocuk
sivil toplum örgütleri
akut
nesin vakfı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089392905_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e940cb0cf37630dccae86f210b46606.png
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan 46. İstanbul Maratonu, 3 Kasım’da gerçekleştirilecek. Maraton kapsamında gerçekleştirilecek olan ‘Adım Adım Yardımseverlik Koşusu’nda ise iyilik için koşacak olanların toplayacakları bağışlar 'iyilik' olarak dönecek. Adım Adım Derneği Sözcüsü Kıvanç Ergün, 63 farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütü adına nasıl koşulabileceğini ve nasıl kampanya oluşturularak bağış toplanacağını Sputnik'e anlattı. Bu senenin hedefi 65 milyon lira toplamakMaratonun 3 Kasım'da yapılacağını ama gönüllü sporcuların kampanyalarını 7 Ekim'den itibaren oluşturmaya başladığını anlatan Ergün, bağış kampanyalarının da 21 Ekim'de başlayacağını dile getirdi. 18 Kasım'a kadar kampanyaların bağışlara açık olacağını dile getiren Ergün, "Geçen seneki koşuda koşucular toplamda 54.8 milyon lira para topladı. En çok bağış 8 milyon lira ila Darüşşafaka'ya yapıldı. Bu sene ise hedefimiz 65 milyon lira toplanması" dedi. Geçen sene 7 bin gönüllünün kampanya açtığını ve bağış topladığını kaydeden Ergün, bu sene 10 bini geçmeyi beklediklerini söyledi. 'İyilik peşinde' nasıl koşulur?İyilik Peşinde Koş Platformu, Türkiye’de kolektif yardımseverlik koşusunu yaygınlaştırmak amacıyla yola çıkan ‘Adım Adım Derneği'nin desteklediği sivil toplum kuruluşlarının projeleri için koşmak isteyen gönüllülerin kullanacağı bir yardımseverlik web platformu. Peki bağış sistemi nasıl işliyor sorusuna ise Ergün şu yanıtı verdi; Koşmadan da destek olabilirsinizErgun, bağış kampanyalarının 18 Kasım'a kadar süreceğini dile getirirken, "Site üzerinden istediğiniz kişiye ya da sivil toplum örgütüne ulaşabilirsiniz. O sivil toplum örgütü adına koşan kişilere bağışta bulunabilirsiniz. Çocuk, eğitim, sağlık alanlarında faaliyet gösteren STK'lar her zaman koşucularımızın tercihi oluyor. Siz de küçük de olsa bir bağışla destek olabilirsiniz" çağrısında bulundu. Hangi alanlarda STK'lar yer alıyorÇevre, bilim ve teknoloji, çocuk, eğitim, hayvanlar, sosyal hizmetler, hukuk, insan hakları ve politika geliştirme, ekonomik, sosyal ve toplumsal gelişim alanlarında çalışan STK'lar listede yer alıyor. İşte o STK'lardan örnekler; Köy Okulları Değişim Ağı: Köylerdeki çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve ebeveynlere yönelik eğitim faaliyetleri yürütülürken, yerel koşullara uygun eğitim içerikleri geliştiriyor. AÇEV: İhtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor. Darüşşafaka Cemiyeti: 'Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız' projesiyle babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocuklara yatılı ve burslu kolej seviyesinde eğitim gören bini aşkın çocuğun yllık kitap/kırtasiye giderlerine destek olunması amaçlanıyor. Nesin Vakfı: Bu sene ilk kez kampanyaya katılan vakıf, eğitim olanaklarından yoksun çocukların topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi için bağış kampanyası düzenliyor. Tema Vakfı: Daha Yanmadan Orman Yangınları Eğitim ve Farkındalık Projesi kapsamında orman yangınları farkındalık elçisi olacak gençlere ulaşarak bilgi ve farkındalıklarını artırmayı hedefliyor. AKUT Arama Kurtarma Derneği: Zorlu dağ ve doğa koşullarında, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde, zor durumda ya da mahsur kalan canlıların hayatını kurtarmak ve onları güvenli alana tahliye etmek için çıktığımız arama-kurtarma operasyonlarının maliyetini karşılamayı amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ankarada-renkli-kosu-festivali-gerceklestirildi-1089158579.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Meltem Günay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg
Meltem Günay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089392905_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2e21a6ec9550d53418f44c73cc839908.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Meltem Günay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg
istanbul maratonu, iyilik koşusu, adım adım derneği, iyilik peşinde koş platformu, bağış, çocuk, sivil toplum örgütleri, akut, nesin vakfı, tema vakfı, darüşşafaka, istanbul
istanbul maratonu, iyilik koşusu, adım adım derneği, iyilik peşinde koş platformu, bağış, çocuk, sivil toplum örgütleri, akut, nesin vakfı, tema vakfı, darüşşafaka, istanbul
Adımlar iyilik için atılacak: Hedef 65 milyon bağışa ulaşmak
10:28 19.10.2024 (güncellendi: 10:51 19.10.2024)
Özel
İstanbul Maratonu'nda gerçekleştirilecek 'Adım Adım Yardımseverlik Koşusu'nda sivil toplum örgütlerine destek olmak isteyenler adımlarını iyilik için atmaya hazırlanıyor.
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan 46. İstanbul Maratonu, 3 Kasım’da gerçekleştirilecek. Maraton kapsamında gerçekleştirilecek olan ‘Adım Adım Yardımseverlik Koşusu’nda ise iyilik için koşacak olanların toplayacakları bağışlar 'iyilik' olarak dönecek.
Adım Adım Derneği Sözcüsü Kıvanç Ergün, 63 farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütü adına nasıl koşulabileceğini ve nasıl kampanya oluşturularak bağış toplanacağını Sputnik'e anlattı.
Bu senenin hedefi 65 milyon lira toplamak
Maratonun 3 Kasım'da yapılacağını ama gönüllü sporcuların kampanyalarını 7 Ekim'den itibaren oluşturmaya başladığını anlatan Ergün, bağış kampanyalarının da 21 Ekim'de başlayacağını dile getirdi.
18 Kasım'a kadar kampanyaların bağışlara açık olacağını dile getiren Ergün, "Geçen seneki koşuda koşucular toplamda 54.8 milyon lira para topladı. En çok bağış 8 milyon lira ila Darüşşafaka'ya yapıldı. Bu sene ise hedefimiz 65 milyon lira toplanması" dedi.
Geçen sene 7 bin gönüllünün kampanya açtığını ve bağış topladığını kaydeden Ergün, bu sene 10 bini geçmeyi beklediklerini söyledi.
'İyilik peşinde' nasıl koşulur?
İyilik Peşinde Koş Platformu, Türkiye’de kolektif yardımseverlik koşusunu yaygınlaştırmak amacıyla yola çıkan ‘Adım Adım Derneği'nin desteklediği sivil toplum kuruluşlarının projeleri için koşmak isteyen gönüllülerin kullanacağı bir yardımseverlik web platformu.
Peki bağış sistemi nasıl işliyor sorusuna ise Ergün şu yanıtı verdi;
“Gönüllü sporcular, koşucular öncelikle bir sivil toplum kuruluşunu (STK) seçiyorlar, kendi kampanyalarını oluşturuyorlar ve çevrelerine ‘Ben bu STK için bir kampanya oluşturdum, şu sebeple koşacağım sen de bağışta bulun’ çağrısını yapıyorlar. O sporcuya koşucuya destek vermek isteyen kişiler de kredi kartı ya da eft/havale üzerinden direkt sivil toplum örgtünün hesabına bağış yapıyorlar. Miktarı hiç önemli değil. Bağışlar direkt o sivil toplum örgütünün hesabına geçiyor. “
Koşmadan da destek olabilirsiniz
Ergun, bağış kampanyalarının 18 Kasım'a kadar süreceğini dile getirirken, "Site üzerinden istediğiniz kişiye ya da sivil toplum örgütüne ulaşabilirsiniz. O sivil toplum örgütü adına koşan kişilere bağışta bulunabilirsiniz. Çocuk, eğitim, sağlık alanlarında faaliyet gösteren STK'lar her zaman koşucularımızın tercihi oluyor. Siz de küçük de olsa bir bağışla destek olabilirsiniz" çağrısında bulundu.
Hangi alanlarda STK'lar yer alıyor
Çevre, bilim ve teknoloji, çocuk, eğitim, hayvanlar, sosyal hizmetler, hukuk, insan hakları ve politika geliştirme, ekonomik, sosyal ve toplumsal gelişim alanlarında çalışan STK'lar listede yer alıyor. İşte o STK'lardan örnekler;
Köy Okulları Değişim Ağı: Köylerdeki çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve ebeveynlere yönelik eğitim faaliyetleri yürütülürken, yerel koşullara uygun eğitim içerikleri geliştiriyor.
AÇEV: İhtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor.
Darüşşafaka Cemiyeti: 'Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız' projesiyle babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocuklara yatılı ve burslu kolej seviyesinde eğitim gören bini aşkın çocuğun yllık kitap/kırtasiye giderlerine destek olunması amaçlanıyor.
Nesin Vakfı: Bu sene ilk kez kampanyaya katılan vakıf, eğitim olanaklarından yoksun çocukların topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi için bağış kampanyası düzenliyor.
Tema Vakfı: Daha Yanmadan Orman Yangınları Eğitim ve Farkındalık Projesi kapsamında orman yangınları farkındalık elçisi olacak gençlere ulaşarak bilgi ve farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.
AKUT Arama Kurtarma Derneği: Zorlu dağ ve doğa koşullarında, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde, zor durumda ya da mahsur kalan canlıların hayatını kurtarmak ve onları güvenli alana tahliye etmek için çıktığımız arama-kurtarma operasyonlarının maliyetini karşılamayı amaçlıyor.