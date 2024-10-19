https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/adimlar-iyilik-icin-atilacak-hedef-65-milyon-bagisa-ulasmak--1089392383.html

Adımlar iyilik için atılacak: Hedef 65 milyon bağışa ulaşmak

Adımlar iyilik için atılacak: Hedef 65 milyon bağışa ulaşmak

Sputnik Türkiye

İstanbul Maratonu'nda gerçekleştirilecek 'Adım Adım Yardımseverlik Koşusu'nda sivil toplum örgütlerine destek olmak isteyenler adımlarını iyilik için atmaya... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T10:28+0300

2024-10-19T10:28+0300

2024-10-19T10:51+0300

yaşam

istanbul maratonu

iyilik koşusu

adım adım derneği

iyilik peşinde koş platformu

bağış

çocuk

sivil toplum örgütleri

akut

nesin vakfı

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Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan 46. İstanbul Maratonu, 3 Kasım’da gerçekleştirilecek. Maraton kapsamında gerçekleştirilecek olan ‘Adım Adım Yardımseverlik Koşusu’nda ise iyilik için koşacak olanların toplayacakları bağışlar 'iyilik' olarak dönecek. Adım Adım Derneği Sözcüsü Kıvanç Ergün, 63 farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütü adına nasıl koşulabileceğini ve nasıl kampanya oluşturularak bağış toplanacağını Sputnik'e anlattı. Bu senenin hedefi 65 milyon lira toplamakMaratonun 3 Kasım'da yapılacağını ama gönüllü sporcuların kampanyalarını 7 Ekim'den itibaren oluşturmaya başladığını anlatan Ergün, bağış kampanyalarının da 21 Ekim'de başlayacağını dile getirdi. 18 Kasım'a kadar kampanyaların bağışlara açık olacağını dile getiren Ergün, "Geçen seneki koşuda koşucular toplamda 54.8 milyon lira para topladı. En çok bağış 8 milyon lira ila Darüşşafaka'ya yapıldı. Bu sene ise hedefimiz 65 milyon lira toplanması" dedi. Geçen sene 7 bin gönüllünün kampanya açtığını ve bağış topladığını kaydeden Ergün, bu sene 10 bini geçmeyi beklediklerini söyledi. 'İyilik peşinde' nasıl koşulur?İyilik Peşinde Koş Platformu, Türkiye’de kolektif yardımseverlik koşusunu yaygınlaştırmak amacıyla yola çıkan ‘Adım Adım Derneği'nin desteklediği sivil toplum kuruluşlarının projeleri için koşmak isteyen gönüllülerin kullanacağı bir yardımseverlik web platformu. Peki bağış sistemi nasıl işliyor sorusuna ise Ergün şu yanıtı verdi; Koşmadan da destek olabilirsinizErgun, bağış kampanyalarının 18 Kasım'a kadar süreceğini dile getirirken, "Site üzerinden istediğiniz kişiye ya da sivil toplum örgütüne ulaşabilirsiniz. O sivil toplum örgütü adına koşan kişilere bağışta bulunabilirsiniz. Çocuk, eğitim, sağlık alanlarında faaliyet gösteren STK'lar her zaman koşucularımızın tercihi oluyor. Siz de küçük de olsa bir bağışla destek olabilirsiniz" çağrısında bulundu. Hangi alanlarda STK'lar yer alıyorÇevre, bilim ve teknoloji, çocuk, eğitim, hayvanlar, sosyal hizmetler, hukuk, insan hakları ve politika geliştirme, ekonomik, sosyal ve toplumsal gelişim alanlarında çalışan STK'lar listede yer alıyor. İşte o STK'lardan örnekler; Köy Okulları Değişim Ağı: Köylerdeki çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve ebeveynlere yönelik eğitim faaliyetleri yürütülürken, yerel koşullara uygun eğitim içerikleri geliştiriyor. AÇEV: İhtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor. Darüşşafaka Cemiyeti: 'Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız' projesiyle babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocuklara yatılı ve burslu kolej seviyesinde eğitim gören bini aşkın çocuğun yllık kitap/kırtasiye giderlerine destek olunması amaçlanıyor. Nesin Vakfı: Bu sene ilk kez kampanyaya katılan vakıf, eğitim olanaklarından yoksun çocukların topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi için bağış kampanyası düzenliyor. Tema Vakfı: Daha Yanmadan Orman Yangınları Eğitim ve Farkındalık Projesi kapsamında orman yangınları farkındalık elçisi olacak gençlere ulaşarak bilgi ve farkındalıklarını artırmayı hedefliyor. AKUT Arama Kurtarma Derneği: Zorlu dağ ve doğa koşullarında, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde, zor durumda ya da mahsur kalan canlıların hayatını kurtarmak ve onları güvenli alana tahliye etmek için çıktığımız arama-kurtarma operasyonlarının maliyetini karşılamayı amaçlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ankarada-renkli-kosu-festivali-gerceklestirildi-1089158579.html

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