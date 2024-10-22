https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/arap-birligi-acil-toplanacak-1089504483.html
Arap Birliği acil toplanacak
Arap Birliği acil toplanacak
Sputnik Türkiye
Arap Birliği, daimi temsilciler düzeyinde acil bir toplantı düzenleneceğini duyurdu. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T04:28+0300
2024-10-22T04:28+0300
2024-10-22T04:28+0300
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arap birliği
israil
israil-filistin
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gazze
gazze şeridi
toplantı
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Filistin'in çağrısının ardından Arap Birliği, daimi temsilciler düzeyinde acil toplanma kararı aldı.Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daimi temsilcilerin, Gazze'deki Filistin halkına yönelik işlenen yerinden etme suçların durdurulması amacıyla uluslararası ve Arap ülkeleri düzeyinde neler yapılableceğini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacağı kaydedildi.Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, İsrail'in, başta kuzey olmak üzere Gazze'nin genelinde işlediği yıkım, halkı zorla yerinden etme ve aç bırakma suçlarının görüşülmesi için Arap Birliğini toplantıya çağırmıştı.Akluk, Arap Birliğinin, İsrail'in işlediği suçlar karşısında tarihi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/israil-ordusu-lubnandan-ulkenin-kuzeyine-77-roket-firlatildi-1089504071.html
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arap birliği, israil, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi, toplantı
arap birliği, israil, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi, toplantı
Arap Birliği acil toplanacak
Arap Birliği, daimi temsilciler düzeyinde acil bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.
Filistin'in çağrısının ardından Arap Birliği, daimi temsilciler düzeyinde acil toplanma kararı aldı.
Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daimi temsilcilerin, Gazze'deki Filistin halkına yönelik işlenen yerinden etme suçların durdurulması amacıyla uluslararası ve Arap ülkeleri düzeyinde neler yapılableceğini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacağı kaydedildi.
Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, İsrail'in, başta kuzey olmak üzere Gazze'nin genelinde işlediği yıkım, halkı zorla yerinden etme ve aç bırakma suçlarının görüşülmesi için Arap Birliğini toplantıya çağırmıştı.
Akluk, Arap Birliğinin, İsrail'in işlediği suçlar karşısında tarihi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.