https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/arap-birligi-acil-toplanacak-1089504483.html

Arap Birliği acil toplanacak

Arap Birliği acil toplanacak

Sputnik Türkiye

Arap Birliği, daimi temsilciler düzeyinde acil bir toplantı düzenleneceğini duyurdu. 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T04:28+0300

2024-10-22T04:28+0300

2024-10-22T04:28+0300

dünya

arap birliği

israil

israil-filistin

filistin

gazze

gazze şeridi

toplantı

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Filistin'in çağrısının ardından Arap Birliği, daimi temsilciler düzeyinde acil toplanma kararı aldı.Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daimi temsilcilerin, Gazze'deki Filistin halkına yönelik işlenen yerinden etme suçların durdurulması amacıyla uluslararası ve Arap ülkeleri düzeyinde neler yapılableceğini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacağı kaydedildi.Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, İsrail'in, başta kuzey olmak üzere Gazze'nin genelinde işlediği yıkım, halkı zorla yerinden etme ve aç bırakma suçlarının görüşülmesi için Arap Birliğini toplantıya çağırmıştı.Akluk, Arap Birliğinin, İsrail'in işlediği suçlar karşısında tarihi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/israil-ordusu-lubnandan-ulkenin-kuzeyine-77-roket-firlatildi-1089504071.html

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filistin

gazze

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arap birliği, israil, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi, toplantı