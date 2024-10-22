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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/almanyanin-ortulu-yaptirimlarina-ragmen-turkiye-eurofighter-ucagi-alabilecek-mi-1089535015.html
Almanya’nın örtülü yaptırımlarına rağmen Türkiye Eurofighter uçağı alabilecek mi?
Almanya’nın örtülü yaptırımlarına rağmen Türkiye Eurofighter uçağı alabilecek mi?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz geçtiğimiz hafta sonu bir araya geldi. Görüşmede Eurofighter gündeme geldi. Olumlu... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T17:51+0300
2024-10-22T17:51+0300
türkiye
eurofighter typhoon
eurofighter typhoon
eurofighter
savaş
savaş uçağı
f-35
f-16
almanya
olaf scholz
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Türkiye ABD’den 40 adet yeni Block 70 F-16 savaş uçağı ve mevcut filoları için 79 modernizasyon kiti almayı istemiş ama ABD’den olumlu yanıt vermemesi üzerine Türkiye alternatif savaş uçağı arayışına girmişti. Bu amaç doğrultusunda İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın ortak geliştirdiği Eurofighter Typhoon uçaklarının satın alınması gündeme geldi.İngiltere ve İspanya Türkiye’ye uçak satışına sıcak bakarken; Almanya Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinden PKK/YPG yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonları bahane göstererek uçak satışına engel oldu. Almanya savaş uçağı atışının yanı sıra birçok savunma sanayi ürünü ve enerji üretimi konusundan da Türkiye’ye engel çıkardı.Almanya Altay tankı için motor satmadıNATO’da müttefik olan Almanya ve Türkiye ilişkilerinde son zamanda bir gerilim yaşanmasa da Almanya Türkiye’ye yönelik üstü kapalı ambargo uyguluyor. Türkiye’nin ürettiği Altay tanklarının motor ve şanzıman aksamlarını Almanya’nın ambargosuna takılmış ve Türkiye Güney Kore’den motor arayışı içine girmişti.Almanya’dan Akkuyu’ya engelTürkiye’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali için gerekli olan ekipmanların Siemens tarafından tedarik edilmesi sürecinde Almanya tarafından engellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO liderler zirvesinde bir araya geldiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede de konu gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüşte uçakta yaptığı açıklamada “Almanya'yla bizim şu anda Akkuyu Nükleer Santrali için gelmesi gereken türbinlerin Alman gümrüğünde bekliyor olması gibi bir sıkıntımız var. Bu, bizi ciddi manada rahatsız etmiştir” ifadelerini kullanmıştı. Almanya’nın olumlu adım atmaması üzerine gerekli parçaların Çin’den alınması gündeme geldi.Eurofighter Typhoonlar verilebilecek mi?Türkiye’nin savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için attığı adımlar daha önce Almanya engeline takılmıştı. Türkiye’nin Almanya’yı ikna çabaları bugüne kadar sonuç vermedi. Hafta sonu İstanbul’da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un temaslarında da konu gündeme geldi. İkilinin ortak basın toplantısında konun sorulması üzerine Scholz, “Başlangıç aşamasında olan projeler var. Örneğin İngiliz hükümetinin sürdürdüğü müzakereler var. Bu konuda tabii gelişmeler olacak. Burada ilerlemeler olacak” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalara karşın Almanya’nın sahadaki tutumu merak ediliyor.Eurofighter’ın özellikleri ne?Eurofighter Typhoon ise 4++ nesil olarak Avrupa konsorsiyumu tarafından üretildi. 5. nesil savaş uçağı olmayan savaş uçağı, çok rollü bir savaş uçağı olarak ifade ediliyor. Stealth yeteneğinin eksik olduğu belirtilen uçağın 5. nesil savaş uçakları kadar düşük radar görünürlüğü olmadığı biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/eurofighter-ucak-alma-karsiliginda-ucuncu-ulke-vatandaslarinin-kabulune-onay-verildi-iddiasina-1089465113.html
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eurofighter typhoon, eurofighter typhoon türkiye, eurofighter typhoon uçağı, eurofighter uçak, savaş uçağı, eurofighter son durum, eurofighter son dakika, eurofighter savaş uçağı özellikleri, eurofighter savaş uçağı fiyatı, eurofighter savaş uçağı hangi ülkeninin, eurofighter savaş uçağı kaçıncı nesil,

Almanya’nın örtülü yaptırımlarına rağmen Türkiye Eurofighter uçağı alabilecek mi?

17:51 22.10.2024
© Fotoğraf : MBDA SystemsEurofighter Typhoon Flight tests with Taurus KEPD 350 missile
Eurofighter Typhoon Flight tests with Taurus KEPD 350 missile - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Fotoğraf : MBDA Systems
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Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz geçtiğimiz hafta sonu bir araya geldi. Görüşmede Eurofighter gündeme geldi. Olumlu mesajlara rağmen Türkiye’nin Eurofighter alımındaki engel Almanya’nın örtülü yaptırımı. Eurofighter Typhoonlar verilebilecek mi?
Türkiye ABD’den 40 adet yeni Block 70 F-16 savaş uçağı ve mevcut filoları için 79 modernizasyon kiti almayı istemiş ama ABD’den olumlu yanıt vermemesi üzerine Türkiye alternatif savaş uçağı arayışına girmişti. Bu amaç doğrultusunda İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın ortak geliştirdiği Eurofighter Typhoon uçaklarının satın alınması gündeme geldi.
İngiltere ve İspanya Türkiye’ye uçak satışına sıcak bakarken; Almanya Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinden PKK/YPG yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonları bahane göstererek uçak satışına engel oldu. Almanya savaş uçağı atışının yanı sıra birçok savunma sanayi ürünü ve enerji üretimi konusundan da Türkiye’ye engel çıkardı.

Almanya Altay tankı için motor satmadı

NATO’da müttefik olan Almanya ve Türkiye ilişkilerinde son zamanda bir gerilim yaşanmasa da Almanya Türkiye’ye yönelik üstü kapalı ambargo uyguluyor. Türkiye’nin ürettiği Altay tanklarının motor ve şanzıman aksamlarını Almanya’nın ambargosuna takılmış ve Türkiye Güney Kore’den motor arayışı içine girmişti.

Almanya’dan Akkuyu’ya engel

Türkiye’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali için gerekli olan ekipmanların Siemens tarafından tedarik edilmesi sürecinde Almanya tarafından engellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO liderler zirvesinde bir araya geldiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede de konu gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüşte uçakta yaptığı açıklamada “Almanya'yla bizim şu anda Akkuyu Nükleer Santrali için gelmesi gereken türbinlerin Alman gümrüğünde bekliyor olması gibi bir sıkıntımız var. Bu, bizi ciddi manada rahatsız etmiştir” ifadelerini kullanmıştı. Almanya’nın olumlu adım atmaması üzerine gerekli parçaların Çin’den alınması gündeme geldi.

Eurofighter Typhoonlar verilebilecek mi?

Türkiye’nin savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için attığı adımlar daha önce Almanya engeline takılmıştı. Türkiye’nin Almanya’yı ikna çabaları bugüne kadar sonuç vermedi. Hafta sonu İstanbul’da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un temaslarında da konu gündeme geldi. İkilinin ortak basın toplantısında konun sorulması üzerine Scholz, “Başlangıç aşamasında olan projeler var. Örneğin İngiliz hükümetinin sürdürdüğü müzakereler var. Bu konuda tabii gelişmeler olacak. Burada ilerlemeler olacak” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalara karşın Almanya’nın sahadaki tutumu merak ediliyor.

Eurofighter’ın özellikleri ne?

Eurofighter Typhoon ise 4++ nesil olarak Avrupa konsorsiyumu tarafından üretildi. 5. nesil savaş uçağı olmayan savaş uçağı, çok rollü bir savaş uçağı olarak ifade ediliyor. Stealth yeteneğinin eksik olduğu belirtilen uçağın 5. nesil savaş uçakları kadar düşük radar görünürlüğü olmadığı biliniyor.
Azami hız: Yaklaşık 2 bin 495 km/s
Menzil: Yaklaşık 2 bin 900 km (hava ikmali olmadan)
Servis irtifası: 19 bin 800 metreye kadar çıkabilir.
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
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'Eurofighter uçak alma karşılığında üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verildi' iddiasına yanıt: 'Külliyen yalan'
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