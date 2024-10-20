https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/eurofighter-ucak-alma-karsiliginda-ucuncu-ulke-vatandaslarinin-kabulune-onay-verildi-iddiasina-1089465113.html

'Eurofighter uçak alma karşılığında üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verildi' iddiasına yanıt: 'Külliyen yalan'

'Eurofighter uçak alma karşılığında üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verildi' iddiasına yanıt: 'Külliyen yalan'

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanı Altun, CHP Genel Başkanı Özel'in yaptığı açıklamalara yanıt niteliğinde bir karşılık verdi. Altun, Türkiye’nin, 'Eurofighter uçak alma... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T22:48+0300

2024-10-20T22:48+0300

2024-10-20T23:01+0300

türkiye

almanya

türkiye

eurofighter

sığınmacı

afgan sığınmacı

fahrettin altun

özgür özel

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bugünkü konuşmasında, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından farklı tarihlerde 3 kez yalanlanan, "Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor/gönderilecek" şeklindeki iddiaları yeniden dile getirdiğine şahit olduk" ifadeleriyle başlayan bir yazılı bir açıklamada bulundu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Altun, "Öncelikle Almanya'da yasal oturma hakkı bulunmayan üçüncü ülke (Suriye, Afganistan vb.) vatandaşlarının, Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi. "Türkiye’nin, iddia edildiği gibi "Eurofighter uçak alma karşılığında" üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verdiği iddiaları külliyen yalandır" diyen Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında bir anlaşma yapıldığı iddialarına şu yanıtı verdi:'Görüntülerin kurgu olduğu detaylı bir biçimde kamuoyuna açıklanmıştır''Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor' iddiasına da yanıt veren Altun, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kurdu olduğunu 29 Eylül tarihinde İletişim Başkanlığı'nın kamuoyun açıkladığını bildirdi ve şu şu ifadelere yer verdi:'Türk makamlarının böyle bir uygulamayı kabul etmesi söz konusu değildir'CHP Genel Başkanı Özel'in dezenformasyon faaliyetine aracılık etmemesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tekraren ifade ettiklerini belirten Altun "Türk vatandaşlarının "toplu halde" üçüncü ülke vatandaşlarının ise toplu veya ferdi olarak Türkiye'ye gönderilmesi, Türk makamlarının böyle bir uygulamayı kabul etmesi, buna yönelik bir anlaşmanın imzalanması kesinlikle söz konusu değildir" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/ozelden-yenidogan-cetesi-tepkisi-bu-ise-kim-karistiysa-bunlarin-varliklarina-kamu-adina-el-koyalim-1089463422.html

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almanya, türkiye, eurofighter, sığınmacı, afgan sığınmacı, fahrettin altun, özgür özel