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'Eurofighter uçak alma karşılığında üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verildi' iddiasına yanıt: 'Külliyen yalan'
'Eurofighter uçak alma karşılığında üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verildi' iddiasına yanıt: 'Külliyen yalan'
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Altun, CHP Genel Başkanı Özel'in yaptığı açıklamalara yanıt niteliğinde bir karşılık verdi. Altun, Türkiye’nin, 'Eurofighter uçak alma... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bugünkü konuşmasında, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından farklı tarihlerde 3 kez yalanlanan, "Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor/gönderilecek" şeklindeki iddiaları yeniden dile getirdiğine şahit olduk" ifadeleriyle başlayan bir yazılı bir açıklamada bulundu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Altun, "Öncelikle Almanya'da yasal oturma hakkı bulunmayan üçüncü ülke (Suriye, Afganistan vb.) vatandaşlarının, Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi. "Türkiye’nin, iddia edildiği gibi "Eurofighter uçak alma karşılığında" üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verdiği iddiaları külliyen yalandır" diyen Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında bir anlaşma yapıldığı iddialarına şu yanıtı verdi:'Görüntülerin kurgu olduğu detaylı bir biçimde kamuoyuna açıklanmıştır''Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor' iddiasına da yanıt veren Altun, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kurdu olduğunu 29 Eylül tarihinde İletişim Başkanlığı'nın kamuoyun açıkladığını bildirdi ve şu şu ifadelere yer verdi:'Türk makamlarının böyle bir uygulamayı kabul etmesi söz konusu değildir'CHP Genel Başkanı Özel'in dezenformasyon faaliyetine aracılık etmemesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tekraren ifade ettiklerini belirten Altun "Türk vatandaşlarının "toplu halde" üçüncü ülke vatandaşlarının ise toplu veya ferdi olarak Türkiye'ye gönderilmesi, Türk makamlarının böyle bir uygulamayı kabul etmesi, buna yönelik bir anlaşmanın imzalanması kesinlikle söz konusu değildir" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/ozelden-yenidogan-cetesi-tepkisi-bu-ise-kim-karistiysa-bunlarin-varliklarina-kamu-adina-el-koyalim-1089463422.html
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almanya, türkiye, eurofighter, sığınmacı, afgan sığınmacı, fahrettin altun, özgür özel
almanya, türkiye, eurofighter, sığınmacı, afgan sığınmacı, fahrettin altun, özgür özel

'Eurofighter uçak alma karşılığında üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verildi' iddiasına yanıt: 'Külliyen yalan'

22:48 20.10.2024 (güncellendi: 23:01 20.10.2024)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
© AA
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İletişim Başkanı Altun, CHP Genel Başkanı Özel'in yaptığı açıklamalara yanıt niteliğinde bir karşılık verdi. Altun, Türkiye’nin, 'Eurofighter uçak alma karşılığında üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verdiği şeklindeki iddiaların' külliyen yalan olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bugünkü konuşmasında, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından farklı tarihlerde 3 kez yalanlanan, "Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor/gönderilecek" şeklindeki iddiaları yeniden dile getirdiğine şahit olduk" ifadeleriyle başlayan bir yazılı bir açıklamada bulundu.
Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Altun, "Öncelikle Almanya'da yasal oturma hakkı bulunmayan üçüncü ülke (Suriye, Afganistan vb.) vatandaşlarının, Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.
"Türkiye’nin, iddia edildiği gibi "Eurofighter uçak alma karşılığında" üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verdiği iddiaları külliyen yalandır" diyen Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında bir anlaşma yapıldığı iddialarına şu yanıtı verdi:

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Sayın Scholz'un, her hafta yasal oturma hakkı olmayan 500 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderilmesi konusunda anlaştığı' ileri sürülmüş, bu iddia da 27 Eylül 2024 tarihinde Dışişleri Bakanlığımız ve Merkezimiz tarafından kesin bir dille yalanlanmıştır.

'Görüntülerin kurgu olduğu detaylı bir biçimde kamuoyuna açıklanmıştır'

'Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor' iddiasına da yanıt veren Altun, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kurdu olduğunu 29 Eylül tarihinde İletişim Başkanlığı'nın kamuoyun açıkladığını bildirdi ve şu şu ifadelere yer verdi:
Aynı iddialar, Türk kamuoyunu manipüle etmek amacıyla, "Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor" şeklinde yeniden servis edilmiştir. İddiaya dayanak olarak Türkiye karşıtı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir görüntü kullanılmış ve iddianın asılsız, görüntülerin kurgu olduğu 29 Eylül tarihinde Merkezimizce detaylı bir biçimde kamuoyuna açıklanmıştır. Dezenformasyonları ifşa edilen Türkiye karşıtı propaganda hesapları, "Almanya'daki sığınmacılar uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiasıyla bu kez farklı bir kurgu görüntüyü yaymaya çalışmışlardır. Bu görüntülerin de Türkiye'ye sığınmacı gönderilmesiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, sesin görüntülere sonradan eklendiği Merkezimizce tespit edilmiş ve 15 Ekim'de iddialar belgeleriyle yalanlanmıştır.

'Türk makamlarının böyle bir uygulamayı kabul etmesi söz konusu değildir'

CHP Genel Başkanı Özel'in dezenformasyon faaliyetine aracılık etmemesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tekraren ifade ettiklerini belirten Altun "Türk vatandaşlarının "toplu halde" üçüncü ülke vatandaşlarının ise toplu veya ferdi olarak Türkiye'ye gönderilmesi, Türk makamlarının böyle bir uygulamayı kabul etmesi, buna yönelik bir anlaşmanın imzalanması kesinlikle söz konusu değildir" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
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