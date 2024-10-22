https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/ak-partili-kulunkten-devlet-bahceliye-destek-en-stratejik-hamleyi-yapti-1089542480.html
AK Partili Külünk'ten Devlet Bahçeli'ye destek: 'En stratejik hamleyi yaptı'
AK Partili Külünk'ten Devlet Bahçeli'ye destek: 'En stratejik hamleyi yaptı'
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AK Parti eski MKYK Üyesi Metin Külünk sosyal medya hesabından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için umut hakkı... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T20:11+0300
2024-10-22T20:11+0300
2024-10-22T20:11+0300
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abdullah öcalan
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milliyetçi hareket partisi (mhp)
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili Metin Külünk MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destek verdi.MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan açıklamaları hakkında konuşan AK Partili Külünk ''Devlet Bey bugün, Türk milletinin ve Türk Devleti'nin gelecek yüzyıldaki yolunu açacak en stratejik hamleyi yaptı. Peki, PKK buna nasıl cevap verecek? Ümit ederim ki anneler daha yüksek yüksek sesle "Silahları bırakın ve Türk devletine teslim olun" diyeceklerdir'' dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne demişti?PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/tbmm-konusmalari-sonrasi-af-gundem-oldu-genel-af-cikacak-mi-1089536613.html
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metin külünk, ak parti, devlet bahçeli, abdullah öcalan, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tecrit, af, genel af, özel af, af teklifi, af yetkisi, umut hakkı
metin külünk, ak parti, devlet bahçeli, abdullah öcalan, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tecrit, af, genel af, özel af, af teklifi, af yetkisi, umut hakkı
AK Partili Külünk'ten Devlet Bahçeli'ye destek: 'En stratejik hamleyi yaptı'
AK Parti eski MKYK Üyesi Metin Külünk sosyal medya hesabından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için umut hakkı sözlerine destek verdi. AK Partili Külünk, MHP liderinin en stratejik hamleyi yaptığını belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili Metin Külünk MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destek verdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan açıklamaları hakkında konuşan AK Partili Külünk ''Devlet Bey bugün, Türk milletinin ve Türk Devleti'nin gelecek yüzyıldaki yolunu açacak en stratejik hamleyi yaptı. Peki, PKK buna nasıl cevap verecek? Ümit ederim ki anneler daha yüksek yüksek sesle "Silahları bırakın ve Türk devletine teslim olun" diyeceklerdir'' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne demişti?
PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız” demişti.