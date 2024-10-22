https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/adanada-bir-kisi-ailesini-uykularinda-katletti-2-olu-1-yarali-1089507111.html
Adana'da bir kişi ailesini uykularında katletti: 2 ölü, 1 yaralı
Adana'da bir kişi ailesini uykularında katletti: 2 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen bir kişi, annesini, babasını ve anneannesini uyurken tabanca ile başından vurdu. Baba ağır yaralanırken, anne ve... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T07:30+0300
2024-10-22T07:30+0300
2024-10-22T07:30+0300
türkiye
adana
babaanne
cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089506957_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_7fbc9fc8ae91a7bc8bbe05ef9477c59f.jpg
Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen S.A. (26), annesi Mintaha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'ye (80), evde uyudukları sırada tabancayla ateş etti.S.A'nın haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.Sağlık ekipleri, anne Mintaha Aydın ve anneanne Ülfet Köse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Babanın durumu ağırYaralanan İlyas Aydın ise sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.İlyas Aydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Şüpheli S.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/narin-guran-cinayeti-4-kisiye-agirlastirilmis-muebbet-istemi-1089500697.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089506957_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_441ea85d6c4577df7799ff9342d6d025.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adana, babaanne, cinayet
Adana'da bir kişi ailesini uykularında katletti: 2 ölü, 1 yaralı
Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen bir kişi, annesini, babasını ve anneannesini uyurken tabanca ile başından vurdu. Baba ağır yaralanırken, anne ve anneanne hayatını kaybetti.
Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen S.A. (26), annesi Mintaha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'ye (80), evde uyudukları sırada tabancayla ateş etti.
S.A'nın haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Sağlık ekipleri, anne Mintaha Aydın ve anneanne Ülfet Köse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan İlyas Aydın ise sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlyas Aydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şüpheli S.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.