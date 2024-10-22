https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/adanada-bir-kisi-ailesini-uykularinda-katletti-2-olu-1-yarali-1089507111.html

Adana'da bir kişi ailesini uykularında katletti: 2 ölü, 1 yaralı

Adana'da bir kişi ailesini uykularında katletti: 2 ölü, 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen bir kişi, annesini, babasını ve anneannesini uyurken tabanca ile başından vurdu. Baba ağır yaralanırken, anne ve... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T07:30+0300

2024-10-22T07:30+0300

2024-10-22T07:30+0300

türkiye

adana

babaanne

cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089506957_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_7fbc9fc8ae91a7bc8bbe05ef9477c59f.jpg

Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen S.A. (26), annesi Mintaha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'ye (80), evde uyudukları sırada tabancayla ateş etti.S.A'nın haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.Sağlık ekipleri, anne Mintaha Aydın ve anneanne Ülfet Köse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Babanın durumu ağırYaralanan İlyas Aydın ise sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.İlyas Aydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Şüpheli S.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/narin-guran-cinayeti-4-kisiye-agirlastirilmis-muebbet-istemi-1089500697.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, babaanne, cinayet