https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/abdde-toplu-gida-zehirlenmesi-ayni-gidayi-tuketen-46-kisi-aniden-hastalandi-1089530792.html

ABD'de toplu gıda zehirlenmesi: Aynı gıdayı tüketen 46 kişi aniden hastalandı

ABD'de toplu gıda zehirlenmesi: Aynı gıdayı tüketen 46 kişi aniden hastalandı

Sputnik Türkiye

Maryland eyaletindeki bir deniz ürünleri şirketinin yerleşkesinde meydana gelen olayda aynı gıdayı tüketen 46 kişi aniden hastalandı. Ambülansların yarıştığı... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T16:04+0300

2024-10-22T16:04+0300

2024-10-22T16:04+0300

dünya

gıda zehirlenmesi

abd

toplu gıda zehirlenmesi

maryland

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ABD'nin Maryland eyaletinin Jessup yerleşim bölgesinde dün öğleden sonra meydana gelen olayda aynı gıdayı tüketen 46 kişinin aniden ve aynı anda hastalanmaya başladığı ve çevre bölgelerden ambülans takviyesi yapıldığı ifade edildi. Toplu gıda zehirlenmesi olduğunu belirten yetkililer, zehirleyen gıda hakkında bilgi vermezken hastaların durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yerel acil durum ekipleri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayın bir toplu gıda zehirlenmesi olduğu ve zehirlenen kişilerin aynı gıdayı tükettiğini vurgulayarak "Sağlık Departmanı, şu anda münferit olduğuna inandığımız olayın nedenini araştırmak üzere diğer birimlerle birlikte çalışmaktadır. Daha fazla bilgi edindikçe sizlerle paylaşacağız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/iskocyadaki-balik-ciftliklerinde-toplu-olum-1-milyondan-fazla-somon-oldu-1089517462.html

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gıda zehirlenmesi, abd, toplu gıda zehirlenmesi, maryland