https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ogretmenin-kapisini-kirdiran-mudur-aciga-alindi-1088244140.html

Öğretmenin kapısını kırdıran müdür açığa alındı

Öğretmenin kapısını kırdıran müdür açığa alındı

Sputnik Türkiye

Bursa’da meydana gelen olayda okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyrık, okul binasında kadın öğretmenin odasının kapısını diğer çalışanlara çekiç ve tekmelerle... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T13:21+0300

2024-09-20T13:21+0300

2024-09-20T13:23+0300

türkiye

okul

okul müdürü

bursa

mahmut celalettin öktem imam hatip ortaokulu

oda kapısı tekmeleme

yıldırım

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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, öğretmenin kapısı çekiç ve tekmelerle kırılmış, odanın içindeki mobilyalar dışarı çıkartılmıştı. Söz konusu öğretmenin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada infial yarattı.İddialara göre Müdür Ergin Kaya Kırbıyrık, daha önce öğretmeni okulda istemediği için mobbing uyguladığı ve 11 Eylül'de söz konusu olay öncesi odadaki tuvaletin herkesin kullanması gerektiğini belirterek öğretmenin odasının kapısını önce çekiçle sonra tekmelerle kırdırdı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olayla iligli bugün şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/bakanlik-on-raporu-tavsantepede-aileler-cocuklara-cok-siki-telkinde-bulunmus-olabilir--1088236764.html

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okul, okul müdürü, bursa, mahmut celalettin öktem imam hatip ortaokulu, oda kapısı tekmeleme, yıldırım