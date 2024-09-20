https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ogretmenin-kapisini-kirdiran-mudur-aciga-alindi-1088244140.html
Öğretmenin kapısını kırdıran müdür açığa alındı
Öğretmenin kapısını kırdıran müdür açığa alındı
Sputnik Türkiye
Bursa’da meydana gelen olayda okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyrık, okul binasında kadın öğretmenin odasının kapısını diğer çalışanlara çekiç ve tekmelerle... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T13:21+0300
2024-09-20T13:21+0300
2024-09-20T13:23+0300
türkiye
okul
okul müdürü
bursa
mahmut celalettin öktem imam hatip ortaokulu
oda kapısı tekmeleme
yıldırım
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, öğretmenin kapısı çekiç ve tekmelerle kırılmış, odanın içindeki mobilyalar dışarı çıkartılmıştı. Söz konusu öğretmenin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada infial yarattı.İddialara göre Müdür Ergin Kaya Kırbıyrık, daha önce öğretmeni okulda istemediği için mobbing uyguladığı ve 11 Eylül'de söz konusu olay öncesi odadaki tuvaletin herkesin kullanması gerektiğini belirterek öğretmenin odasının kapısını önce çekiçle sonra tekmelerle kırdırdı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olayla iligli bugün şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/bakanlik-on-raporu-tavsantepede-aileler-cocuklara-cok-siki-telkinde-bulunmus-olabilir--1088236764.html
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okul, okul müdürü, bursa, mahmut celalettin öktem imam hatip ortaokulu, oda kapısı tekmeleme, yıldırım
okul, okul müdürü, bursa, mahmut celalettin öktem imam hatip ortaokulu, oda kapısı tekmeleme, yıldırım
Öğretmenin kapısını kırdıran müdür açığa alındı
13:21 20.09.2024 (güncellendi: 13:23 20.09.2024)
Bursa’da meydana gelen olayda okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyrık, okul binasında kadın öğretmenin odasının kapısını diğer çalışanlara çekiç ve tekmelerle kırdırmış, olay öğretmenin cep telefonu kamerasına yansımıştı. Müdür Kırbıyrık, görevden alındı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, öğretmenin kapısı çekiç ve tekmelerle kırılmış, odanın içindeki mobilyalar dışarı çıkartılmıştı. Söz konusu öğretmenin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada infial yarattı.
İddialara göre Müdür Ergin Kaya Kırbıyrık, daha önce öğretmeni okulda istemediği için mobbing uyguladığı ve 11 Eylül'de söz konusu olay öncesi odadaki tuvaletin herkesin kullanması gerektiğini belirterek öğretmenin odasının kapısını önce çekiçle sonra tekmelerle kırdırdı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olayla iligli bugün şu açıklamayı yaptı:
"Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyrık hakkında inceleme, soruşturma başlatıldı. Okul müdürü Kırbıyık açığa alındı"