https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/yenidogan-cetesiyle-ilgili-konusan-kurtulmus-diplomalarin-yaninda-hikmeti-de-irfani-da-ogretmek-1089490964.html

Yenidoğan çetesiyle ilgili konuşan Kurtulmuş: 'Diplomaların yanında hikmeti de irfanı da öğretmek zorundayız'

Yenidoğan çetesiyle ilgili konuşan Kurtulmuş: 'Diplomaların yanında hikmeti de irfanı da öğretmek zorundayız'

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi soruşturmasıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'insanlıktan da nasibini almamış kişiler' yorumu yaparken, sadece diplomanın... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T15:18+0300

2024-10-21T15:18+0300

2024-10-21T15:18+0300

türkiye

tbmm

tbmm başkanlığı

numan kurtulmuş

yenidoğan çetesi

bebek

bebek ölümü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089490809_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_c7987323e3b60d2dc6c5351b6a2605b9.jpg

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı açılış programına katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesiyle ilgili konuştu. Diploma sahibi olmak cehaleti önlemez vurgusuBilimsel çalışmaların hikmetle ve irfanla yoğrulması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, sadece diploma sahibi olmanın cehaleti önleyen bir mesele olmadığını belirtti.Kurtulmuş, dünyadaki büyük suçların arkasında da çok iyi okumuş insanların bulunduğunu, Hitlerin ordusundaki en önemli adamların büyük bilimsel gelişmeleri arkasına aldığını, aynı şekilde İsrail’in de çok iyi okumuş diploma sahibi kişileri arkasına aldığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/istanbula-atanir-atanmaz-bebek-cetesi-icin-talimat-vermis-savci-yavuz-engin-kimdir-1089483461.html

türkiye

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, tbmm başkanlığı, numan kurtulmuş, yenidoğan çetesi, bebek, bebek ölümü