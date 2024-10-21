https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/yenidogan-cetesiyle-ilgili-konusan-kurtulmus-diplomalarin-yaninda-hikmeti-de-irfani-da-ogretmek-1089490964.html
Yenidoğan çetesiyle ilgili konuşan Kurtulmuş: 'Diplomaların yanında hikmeti de irfanı da öğretmek zorundayız'
Yenidoğan çetesiyle ilgili konuşan Kurtulmuş: 'Diplomaların yanında hikmeti de irfanı da öğretmek zorundayız'
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi soruşturmasıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'insanlıktan da nasibini almamış kişiler' yorumu yaparken, sadece diplomanın... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
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2024-10-21T15:18+0300
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yenidoğan çetesi
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı açılış programına katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesiyle ilgili konuştu. Diploma sahibi olmak cehaleti önlemez vurgusuBilimsel çalışmaların hikmetle ve irfanla yoğrulması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, sadece diploma sahibi olmanın cehaleti önleyen bir mesele olmadığını belirtti.Kurtulmuş, dünyadaki büyük suçların arkasında da çok iyi okumuş insanların bulunduğunu, Hitlerin ordusundaki en önemli adamların büyük bilimsel gelişmeleri arkasına aldığını, aynı şekilde İsrail’in de çok iyi okumuş diploma sahibi kişileri arkasına aldığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/istanbula-atanir-atanmaz-bebek-cetesi-icin-talimat-vermis-savci-yavuz-engin-kimdir-1089483461.html
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tbmm, tbmm başkanlığı, numan kurtulmuş, yenidoğan çetesi, bebek, bebek ölümü
Yenidoğan çetesiyle ilgili konuşan Kurtulmuş: 'Diplomaların yanında hikmeti de irfanı da öğretmek zorundayız'
Yenidoğan çetesi soruşturmasıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'insanlıktan da nasibini almamış kişiler' yorumu yaparken, sadece diplomanın yeterli olmadığını vurguladı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı açılış programına katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesiyle ilgili konuştu.
Diploma sahibi olmak cehaleti önlemez vurgusu
Bilimsel çalışmaların hikmetle ve irfanla yoğrulması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, sadece diploma sahibi olmanın cehaleti önleyen bir mesele olmadığını belirtti.
Kurtulmuş, dünyadaki büyük suçların arkasında da çok iyi okumuş insanların bulunduğunu, Hitlerin ordusundaki en önemli adamların büyük bilimsel gelişmeleri arkasına aldığını, aynı şekilde İsrail’in de çok iyi okumuş diploma sahibi kişileri arkasına aldığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"En son işte Türkiye’de 'Yenidoğan çetesi' diye bir çeteyle uğraşıyoruz. Hepsine bakın, iyi yerlerde okumuş, diploma almış adamlar ama bu kadar açık insanlık suçu işleyebilecek kadar insanlıktan da nasibini almamış insanlar. Demek ki biz bu insanlara diplomalarının yanında yani kuru bilginin yanında hikmeti de irfanı da öğretmek zorundayız."