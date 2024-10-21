https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/yenidogan-cetesi-skandali-4-ile-daha-sicradi-iddiasina-sakarya-il-saglik-mudurlugunden-aciklama-1089466112.html
'Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı' iddiasına Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
'Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı' iddiasına Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
Sputnik Türkiye
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 2018 yılında bir bebeğin ölümüyle ilgili açıklama yaparak 'Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı' başlıklı haberin asılsız... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T01:44+0300
2024-10-21T01:44+0300
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Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 6 yıl önce hayatını kaybeden bir bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddiaları üzerine açıklamada bulundu. "Bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu sonucunda süreçte herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yoktur kararı alınmıştır" değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada 'Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı' başlığıyla yapılan haberin yanıltıcı ve asılsız nitelikte olduğu belirtildi.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/yenidogan-cetesi-sorusturmasi-ruhsati-iptal-edilen-hastanelerdeki-hastalarin-sevki-suruyor-1089464276.html
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'Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı' iddiasına Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
01:44 21.10.2024 (güncellendi: 02:03 21.10.2024)
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 2018 yılında bir bebeğin ölümüyle ilgili açıklama yaparak 'Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı' başlıklı haberin asılsız ve yanıltıcı nitelikte olduğunu belirtti.
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 6 yıl önce hayatını kaybeden bir bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddiaları üzerine açıklamada bulundu.
"Bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu sonucunda süreçte herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yoktur kararı alınmıştır" değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada 'Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı' başlığıyla yapılan haberin yanıltıcı ve asılsız nitelikte olduğu belirtildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Paylaşımda geçen iddialar ile ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yürütülen bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu sonucunda süreçte herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yoktur kararı alınmıştır. Süreç titizlikle takip edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından gerekli denetimler yapılmış ve denetimlerimiz yapılmaya devam etmektedir."