https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/yenidogan-cetesi-sorusturmasi-ruhsati-iptal-edilen-hastanelerdeki-hastalarin-sevki-suruyor-1089464276.html

Yenidoğan çetesi soruşturması: Ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların sevki sürüyor

Yenidoğan çetesi soruşturması: Ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların sevki sürüyor

Sputnik Türkiye

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla kamu hastanelerine... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T21:16+0300

2024-10-20T21:16+0300

2024-10-20T21:16+0300

türkiye

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112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen İstanbul'daki 9 özel hastane boşaltılıyor.9 özel hastane boşaltılıyorSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazının ardından dün akşam saatlerinde başlatılan taburcu ve sevk işlemleri sürüyor.Tedavisi devam eden hastaların, ambulanslarla kamu hastanelerine sevki sağlanıyor.Özel Silivri Kolan Hospital, Özel Güney Hastanesi, Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ndeki hastaların sevki tamamlandı.İşlemlerin tamamlanmasının ardından hastaneler, yetkililer tarafından mühürlendi. Ayrıca hastanelerin tabelaları yetkililerce söküldü.Öte yandan daha önce faaliyetleri askıya alınan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Bağcılar Medilife Hastanesi de mühürlendi.Özel Reyap İstanbul Hastanesi ile Özel Birinci Hastanesi'ndeki hastaların sevki devam ediyor.Ayrıca nakli mümkün olmayan bazı hastaların tedavileri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce yeni belirlenen uzman branş doktorların gözetiminde hastanelerde sürdürülüyor.Tedbir amacıyla hastanelerin önündeki çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi devam ediyor.Bu arada soruşturmada adı geçen hastanelerden birinin gece saatlerinde taşlandığı öğrenildi.Soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hospital'ın ruhsatları iptal edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/saglik-bakani-memisoglu-ozel-saglik-kurumlarina-iliskin-yapisal-reformlar-gundemde-1089462365.html

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