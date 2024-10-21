https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/vural-celike-veda-mesaji-paylasip-tepki-uzerine-silmisti-senay-gurlerden-gulse-birsele-destek-1089477460.html

Vural Çelik'e veda mesajı paylaşıp, tepki üzerine silmişti: Şenay Gürler'den Gülse Birsel'e destek

Vural Çelik'e veda mesajı paylaşıp, tepki üzerine silmişti: Şenay Gürler'den Gülse Birsel'e destek

Sputnik Türkiye

Gülse Birsel, uzun yıllar Avrupa Yakası'nda birlikte çalıştığı ve 17 Ekim'de hayatını kaybeden Vural Çelik'in cenazesine katılmamıştı. Çelik'e sosyal medya... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T11:38+0300

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yaşam

gülse birsel

vural çelik

şenay gürler

avrupa yakası

oyuncu

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Avrupa Yakası'nda birlikte rol alan sonra da aralarının açık olduğu bilinen Gülse Birsel, geçtiğimiz gün vefat eden Vural Çelik ile ilgili açıklama yaptı. Instagram hesabından paylaşım yapan Gülse Birsel, veda yazısını bir süre sonra sildi.Gülse Birsel'e gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozan Şenay Gürler, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Her şeyden önce Vural'a saygısızlık'Sözlerine "Ben beş buçuk yıldır Gülse'nin kimseye bir kabalık yaptığını, üstten konuştuğunu görmedim" diye devam eden Gürler, "İnsan gibi insandır. Vural'la aralarında bir tartışmaya tanık olmadım. Avrupa Yakası'ndan ayrılanlar genellikle kendi istekleriyle ayrıldılar. Ya da orada ne yaşandıysa o günün dinamikleriyle yaşanmıştır. Sonuçta profesyonel bir iş yapıyorduk. Kimse bilmediği konularda ahkam kesip saçmalamasın bence. Bu her şeyden önce erken kaybettiğimiz arkadaşımızın anısına saygısızlık" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/gulse-birselden-vural-celike-veda-yazisi-once-paylasti-sonra-sildi-1089464916.html

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