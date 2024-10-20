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Gülse Birsel'den Vural Çelik'e veda yazısı: Önce paylaştı sonra sildi
Gülse Birsel'den Vural Çelik'e veda yazısı: Önce paylaştı sonra sildi
Sputnik Türkiye
Avrupa Yakası'nda birlikte rol alan sonra da aralarının açık olduğu bilinen Gülse Birsel, geçtiğimiz gün vefat eden Vural Çelik ile ilgili açıklama yaptı... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Bir Demet Tiyatro ve Seksenler' dizisinin de aralarında bulunduğu bir çok yapımda yer alan sanatçı Vural Çelik geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Gülse Birsel neden Vural Çelik'in cenazesine katılmadı?Vural Çelik, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Gülse Birsel ve Ata Demirer'in katılmaması dikkat çekti. Avrupa Yakası'nda birlikte rol alan Gülse Birsel ve Vural Çelik'in uzun zamandır küs olduğu biliniyordu. Gülse Birsel konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Instagram hesabından Vural'a vedam yazısı yayınlayan Gülse Birsel şu ifadelere yer verdi:Tepkilerin ardından paylaşımı sildiGülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımı sildi. Gülse Birsel'in paylaştığı yazı sosyal medyada da tepki çekti.
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gülse birsel, gülse birsel vural çelik, gülse birsel cenazeye neden katılmadı
gülse birsel, gülse birsel vural çelik, gülse birsel cenazeye neden katılmadı

Gülse Birsel'den Vural Çelik'e veda yazısı: Önce paylaştı sonra sildi

21:58 20.10.2024
© FlickrGülse Birsel
Gülse Birsel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
© Flickr
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Avrupa Yakası'nda birlikte rol alan sonra da aralarının açık olduğu bilinen Gülse Birsel, geçtiğimiz gün vefat eden Vural Çelik ile ilgili açıklama yaptı. Instagram hesabından paylaşım yapan Gülse Birsel, veda yazısını bir süre sonra sildi.
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Bir Demet Tiyatro ve Seksenler' dizisinin de aralarında bulunduğu bir çok yapımda yer alan sanatçı Vural Çelik geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.

Gülse Birsel neden Vural Çelik'in cenazesine katılmadı?

Vural Çelik, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Gülse Birsel ve Ata Demirer'in katılmaması dikkat çekti. Avrupa Yakası'nda birlikte rol alan Gülse Birsel ve Vural Çelik'in uzun zamandır küs olduğu biliniyordu.
Gülse Birsel konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Instagram hesabından Vural'a vedam yazısı yayınlayan Gülse Birsel şu ifadelere yer verdi:
"Kendi kelimelerimle veda. Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken, anksiyeteye benzer bir durum.) Bence cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edenle anıların hatırlanması, yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu, yazarak yapacağım. Anılarım olan bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası’nın ikinci sezonunda tek bölümlük bir rol için gelmişti: Kubilay. Çok tatlı bir performans gösterdi. Aşk üçgeni de çok iyi çalıştı. O hafta yukarı kata yapımcıya çıkıp “Mümkünse ben bu karakteri sık sık, hatta belki her bölüm yazmak istiyorum” dedim ve Vural 4 ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe “Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?” cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu. Özellikle bana ve Engin Günaydın’a çok nazı geçerdi. Sette biraz da bizi güldürmek için hep oynadığı bir “Mağdur persona”sı vardı. Şenay Gürler’le bir kahve içmeye mi çıkıyoruz, “Vaay tabii sosyete bizi davet etmez”! “Ya kardeşim iki kız dedikodu yapacağız, sen niye geliyorsun?” “Yok yok ben garibanım zaten beni çağırmazsınız, bir kahve ısmarlamazsınız bu fakire, ben hangi parayla kahve içeceğim” filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı. Setin geleneksel şakalarından biri böylece inşa edildi. Ve ben bu dinamikten “Zenginliğine rağmen hep mağdur hep ezik Gülenay” karakterini yazdım. Vural da nefis oynadı. 2008’de, son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben de dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, çalışma saatleri, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesaj atarak ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki benim daha da ısrar etmemi bekledi, bilmiyorum. Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve.."

Tepkilerin ardından paylaşımı sildi

Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımı sildi. Gülse Birsel'in paylaştığı yazı sosyal medyada da tepki çekti.
Vural Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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Oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı: Arkadaşları ailesini yalnız bırakmadı
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