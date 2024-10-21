https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/turkiyede-tuketilen-2-muzdan-birisi-buradan-muzun-baskenti-mersinde-hasat-vakti--1089471769.html

Türkiye'de tüketilen 2 muzdan birisi buradan: Muzun başkenti Mersin'de hasat vakti

Türkiye'de tüketilen 2 muzdan birisi buradan: Muzun başkenti Mersin'de hasat vakti

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin muz üretiminde merkezi konumunda olan ve ülke genelinde talebin yüzde 50'sini karşılayan Mersin'de hasat sezonu başladı. 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T09:35+0300

2024-10-21T09:35+0300

2024-10-21T09:49+0300

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Türkiye’nin muz üretim merkezi olan Mersin’de hasat dönemi başladı. Ülke genelindeki muz talebinin yüzde 50’sini karşılayan Mersin, özellikle Anamur ilçesi, muz üretimiyle hem yerel hem de ulusal ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Bahçelerde 27-30 TL aralığında alıcı bulan muz, bu bölgede yoğun bir üretimle elde ediliyor ve 'muzun başkent' olarak bilinen Anamur, Mersin’in ve Türkiye’nin önemli bir tarımsal merkezi konumunda bulunuyor.950 bin tonun 500 bin tonu buradanAnamur’da yetiştirilen coğrafi işaretli 'Anamur muzu', yıl boyunca hem örtü altı hem de açık alanlarda yetiştiriliyor. Türkiye genelinde üretilen 950 bin ton muzun yaklaşık 500 bin tonu Mersin’de, 70 bin dekarlık alanda üretilirken, bu üretimin büyük kısmı Anamur’da gerçekleşiyor. Anamur’da yetiştirilen muz, ilçenin ana geçim kaynağı olup, yaklaşık 37 bin dekarlık alanda üretilerek bölgeye 4,5 milyar TL gelir sağlıyor. Hasat dönemi ise Ekim ayında başlayarak Mart ortasına kadar devam ediyor. Anamur’da yetiştirilen muzlar sayesinde ülkenin ithalat ihtiyacı da büyük ölçüde azaltılıyor.Kesildikten sonra sarartma odalarına konuluyorÖrtü altı ve açık alanlarda doğal yöntemlerle yetiştirilen muzlar, önce hevenk olarak kesilip işleme tesislerine götürülüyor. Burada muzlar askıya alınarak tartılıyor, taraklara ayrılıyor, sudan geçirilip kasalara yerleştiriliyor ve ardından sarartma odalarına konuluyor. 7-10 gün arasında sarartma odalarında bekletilen muzlar, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep ve Van olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin’in muz üretiminde Türkiye genelindeki üretimin yüzde 50’sini karşıladığını, bu üretimin yarısından fazlasının ise Anamur ilçesinde gerçekleştiğini söyledi. Anamur’da 37 bin dekarlık alanda muz yetiştirildiğini ve yaklaşık 4,5 milyar TL gelir elde edildiğini ifade eden Pehlivan, Anamur muzunun tadı, aroması ve kabuk yapısıyla öne çıkan coğrafi işaretli bir ürün olduğunu vurguladı.

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