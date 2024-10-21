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Altın fiyatlarında rekor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında rekor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Orta Doğu'daki gerilim "güvenli liman" olarak görülen altına talebi arttı. Ons altın, 2 bin 700 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Altın alım satımı... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T06:54+0300
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ekonomi
altın
gram altın
gram fiyatı
cumhuriyet altını
çeyrek altın
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Güvenli liman varlıklardan olan altın hem jeopolitik riskler, hem de dünya genelinde faiz oranlarının yavaş yavaş düşürülmesiyle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesiyle altının ons fiyatı 2 bin 700 doların üzerinde seyrediyor. Rekor seviyeye ulaşan altının ons fiyatı, 2 bin 731 dolardan işlem görüyor.Gram ve çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın, 3 bin 10 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 921 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 921 liradan satılıyor.Altın fiyatlarıyla ilgili tahminMilliyet’e öngörülerini paylaşan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Altınla ilgili beklediğimiz yukarı hamle gerçekleşti. Ons altın için daha önce yaptığım yorumlarda bahsettiğim 2 bin 670’li rakamlar 11 Ekim’de görüldü ve yukarı sinyalleri gelmeye başladı. Geçen hafta ons altın 2 bin 721 dolardan kapandı. Orta vadeli göstergelerin tamamı yukarıya döndü. Yeni haftada ağırlıklı yükseliş eğilimini görebiliriz."
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Altın fiyatlarında rekor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

06:54 21.10.2024 (güncellendi: 07:49 21.10.2024)
© AAAltın fiyatları
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© AA
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Orta Doğu'daki gerilim "güvenli liman" olarak görülen altına talebi arttı. Ons altın, 2 bin 700 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar anlık altın rakamlarını sorguluyor. Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk gününde rekor geldi.
Güvenli liman varlıklardan olan altın hem jeopolitik riskler, hem de dünya genelinde faiz oranlarının yavaş yavaş düşürülmesiyle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesiyle altının ons fiyatı 2 bin 700 doların üzerinde seyrediyor. Rekor seviyeye ulaşan altının ons fiyatı, 2 bin 731 dolardan işlem görüyor.

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın, 3 bin 10 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 921 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 921 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarıyla ilgili tahmin

Milliyet’e öngörülerini paylaşan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Altınla ilgili beklediğimiz yukarı hamle gerçekleşti. Ons altın için daha önce yaptığım yorumlarda bahsettiğim 2 bin 670’li rakamlar 11 Ekim’de görüldü ve yukarı sinyalleri gelmeye başladı. Geçen hafta ons altın 2 bin 721 dolardan kapandı. Orta vadeli göstergelerin tamamı yukarıya döndü. Yeni haftada ağırlıklı yükseliş eğilimini görebiliriz."
Dolar-Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
EKONOMİ
Bu hafta altın yatırımcılarının yüzünü güldürdü
18 Ekim, 18:46
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