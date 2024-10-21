https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/tbmmde-yeni-haftada-yogun-mesai-1089469582.html

TBMM'de yeni haftada yoğun mesai

TBMM'de yeni haftada yoğun mesai

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada da yoğun mesai yapacak. Tüketicinin korunmasına yönelik düzenleme, 9'uncu Yargı Paketi ve Lübnan tezkeresi Meclis'in... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T07:57+0300

2024-10-21T07:57+0300

2024-10-21T07:57+0300

türkiye

bütçe

tbmm plan ve bütçe komisyonu

yargı

yargı reformu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun mesai yapacak.Meclis genel kurulunda tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.Düzenleme ile aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara yönelik cezalar 10 kat artacak. Doğrudan satış sistemi yeniden düzenlenecek. Saadet zinciri olarak nitelendirilen uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetin önüne geçilecek.Lübnan tezkeresi TBMM'ye sunulduLübnan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin de genel kurulda görüşülmesi bekleniyor.9'uncu Yargı Paketi de Meclis gündemindeMeclis gündemindeki bir diğer kanun teklifi de 9'uncu yargı paketi...Düzenleme ile sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle işlenen hakaret suçları 'uzlaştırma'dan çıkarılıp 'ön ödeme' kapsamına alınacak. Bu durumdaki hakaret suçlarında şikayet süresi 2 yılla sınırlandırılıyor. Böylece istismarların önüne geçilmesi hedefleniyor.Bütçe maratonu başlıyorMecliste bütçe maratonu başlıyor. Meclis Plan ve Bütçe komisyonu 22 Ekim Salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin sunumunu yapacak.Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Ardından da belirlenen takvime göre bakanlık ve kurumların bütçeleri görüşülecek.Meclis Adalet Komisyonu salı günü toplanacak. Noterlik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/noterlere-yeni-duzenleme-geliyor-1089461119.html

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bütçe, tbmm plan ve bütçe komisyonu, yargı, yargı reformu