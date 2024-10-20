https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/noterlere-yeni-duzenleme-geliyor-1089461119.html
Noterlere yeni düzenleme geliyor
Noterlere yeni düzenleme geliyor
Sputnik Türkiye
Noterliklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis'in gündeminde. Teklifte noterlerin çalışma usul ve esaslarının yanı sıra işlem güvenliğine... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T17:30+0300
2024-10-20T17:30+0300
2024-10-20T17:30+0300
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türkiye noterler birliği (tnb)
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Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'in gündeminde. Teklifte noterlere yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Noterlerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.TRT Haber'in haberine göre; noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri nakit olarak ya da banka kartı ve kredi kartı kullanılarak tahsil edilebilecek.Noterlik ücret tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında düzenlenecek.El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliği'nin bilişim sistemine kaydedilecek. Böylece işlemlerinin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.Meclis Başkanlığı'na sunulan Teklif, 22 Ekim Salı günü Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyon çalışmalarının ardından genel kurulda görüşülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/galericilerden-noter-tepkisi-27-eylulde-guvenli-odeme-sistemi-basliyor-1087648069.html
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noter yeni düzenleme
Noterlere yeni düzenleme geliyor
Noterliklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis'in gündeminde. Teklifte noterlerin çalışma usul ve esaslarının yanı sıra işlem güvenliğine yönelik ayrıntılar da yer alıyor. AK Parti Grubu'nun hazırladığı teklif, 22 Ekim'de Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'in gündeminde.
Teklifte noterlere yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Noterlerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.
TRT Haber'in haberine göre; noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri nakit olarak ya da banka kartı ve kredi kartı kullanılarak tahsil edilebilecek.
Noterlik ücret tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında düzenlenecek.
El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliği'nin bilişim sistemine kaydedilecek. Böylece işlemlerinin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.
Meclis Başkanlığı'na sunulan Teklif, 22 Ekim Salı günü Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyon çalışmalarının ardından genel kurulda görüşülecek.