https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/noterlere-yeni-duzenleme-geliyor-1089461119.html

Noterlere yeni düzenleme geliyor

Noterlere yeni düzenleme geliyor

Sputnik Türkiye

Noterliklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis'in gündeminde. Teklifte noterlerin çalışma usul ve esaslarının yanı sıra işlem güvenliğine... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T17:30+0300

2024-10-20T17:30+0300

2024-10-20T17:30+0300

türkiye

noter

türkiye noterler birliği (tnb)

tbmm

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Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'in gündeminde. Teklifte noterlere yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Noterlerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.TRT Haber'in haberine göre; noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri nakit olarak ya da banka kartı ve kredi kartı kullanılarak tahsil edilebilecek.Noterlik ücret tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında düzenlenecek.El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliği'nin bilişim sistemine kaydedilecek. Böylece işlemlerinin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.Meclis Başkanlığı'na sunulan Teklif, 22 Ekim Salı günü Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyon çalışmalarının ardından genel kurulda görüşülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/galericilerden-noter-tepkisi-27-eylulde-guvenli-odeme-sistemi-basliyor-1087648069.html

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