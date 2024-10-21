https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/rusyanin-kazan-kentinde-brics-zirvesi-gundemde-neler-var-1089485449.html

Rusya'nın dönem başkanlığını yaptığı BRICS Zirvesi gündeminde neler var?

Rusya'nın dönem başkanlığını yaptığı BRICS Zirvesi gündeminde neler var?

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Kazan kentinde 22 Ekim'de başlayacak ve üç gün boyunca sürecek 2024 BRICS Zirvesi, Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından “küresel gündemin ana... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T14:01+0300

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Rusya, ev sahipliğini de yaptığı 2024 BRICS Zirvesi'nde dönem başkanlığı çerçevesinde insani, ekonomik, mali, parlamenter ve diğer alanlarla ilgili girişimler önerecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirve kapsamında yabancı mevkidaşlarıyla 17 ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Putin'in özellikle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile kapsamlı stratejik ortaklık konusunu ele alacağı ifade edildi. BRICS dijital ödeme platformu olan BRICS Bridge gündemde yer alıyorİki bölümden oluşan Zirve'nin ilki “Adil Küresel Kalkınma ve Güvenlik için Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi”, ikincisi ise “BRICS ve Küresel Güney - Birlikte Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek” temasıyla gerçekleştirilecek. BRICS toplantılarında görüşülecek bir diğer konu ise BRICS dijital ödeme platformu olan BRICS Bridge'in oluşturulması ve ulusal para birimleriyle ticareti arttırmanın yolları yer alıyor. Zirveyi bu kadar benzersiz kılan nedir?Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Ushakov'a göre 30'dan fazla ülkenin katılımını teyit ettiği zirve, “Rusya'nın şimdiye kadarki en büyük dış politika etkinliğine dönüşebilir." Bu doğrultuda, yeni BRICS üyelerinin kabulü için net kriterlerin belirlenmesi ve ortak ülkelerle çeşitli formatlarda işbirliği yapılmasının zirvenin gündeminde üst sıralarda yer alması bekleniyor. Yuri Ushakov, daha önce Moskova'nın “yeni BRICS üyelerinin grubun mevcut çok düzeyli işbirliği mimarisine mümkün olan en sorunsuz şekilde girmesini” sağlamaya çalıştığını vurgulamıştı. 2006'da kurulan BRICS, Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın yanı sıra Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yeni üyeleri de içeriyor. Devlet Başkanı Putin'e göre, 1 Ocak 2020'den bu yana grubun dönem başkanlığını yürüten Rusya, “BRICS'in uluslararası para ve finans sistemindeki rolünün arttırılmasına, bankalar arası işbirliğinin geliştirilmesine ve karşılıklı ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına” katkıda bulunuyor.

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