https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/afrikali-siyaset-bilimci-kawu-brics-cok-kutuplu-yeni-bir-dunya-icin-zemin-hazirliyor-1089449089.html
Afrikalı siyaset bilimci Kawu: BRICS çok kutuplu yeni bir dünya için zemin hazırlıyor
Afrikalı siyaset bilimci Kawu: BRICS çok kutuplu yeni bir dünya için zemin hazırlıyor
Sputnik Türkiye
Nijerya Ulusal Yayın Komisyonu eski Genel Müdürü Kawu yaptığı açıklamada BRICS'in çok kutuplu yeni bir dünya için zemin hazırladığını belirterek Afrika için bu... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T22:02+0300
2024-10-19T22:02+0300
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Nijeryalı ünlü yayıncı, siyaset bilimci ve Nijerya Ulusal Yayın Komisyonu eski Genel Müdürü Dr. Is'haq Modibbo Kawu Sputnik'e verdiği demeçte, dünyanın tek kutuplu bir düzenden çok kutuplu bir uluslararası düzene geçmekte olduğunu ve BRICS'in küresel dinamiklerin yeniden şekillendirilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.Kawu, BRICS ülkelerinin özellikle Afrika'daki gelişmekte olan ülkeler için büyümeyi teşvik eden yeni bir uluslararası ekonomik çerçeve oluşturduğu vurguladı.Açıklamasında, “Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözlerine şüphe yok. Dünya tek kutuplu bir dünyadan çok kutuplu bir uluslararası düzenin yeni gerçekliğine doğru gerçekten sarsıcı bir geçiş yaşıyor” diyerek tarihteki bu değişimin öneminin altını çizen Kawu, BRICS Kalkınma Bankası'nın küresel kalkınma manzarasında kilit bir araç olarak ortaya çıktığını belirtti.Afrika için bu geçişin emperyalizm, sömürgecilik ve yeni sömürgecilik miraslarından kurtulmak için eşsiz bir fırsat teşkil ettiğini vurgulayan Kawu, BRICS'i, bilhassa Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi gibi girişimlerle işbirliği yaparak Afrika'nın sanayileşmesi ve ekonomik büyümesi için bir platform olarak gördüğünü dile getirdi.BRICS zirvesinin kıta genelinde gördüğü coşkulu ilgiye dikkat çeken Kawu açıklamasını, “Afrika halkları için BRICS, Afrika'nın sanayileşmesine ve genel büyümesine yardımcı olabilecek potansiyel bir ortaklık platformudur” cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/putin-cin-hindistan-rusya-ve-suudi-arabistan-gibi-ulkelerde-pozitif-buyume-bekleniyor-1089398949.html
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brics, brics zirvesi, brics kalkınma bankası, afrika kıtasal serbest ticaret bölgesi (afcfta), rusya, kazan, vladimir putin, afrika, emperyalizm, sömürge, sömürgecilik
brics, brics zirvesi, brics kalkınma bankası, afrika kıtasal serbest ticaret bölgesi (afcfta), rusya, kazan, vladimir putin, afrika, emperyalizm, sömürge, sömürgecilik
Afrikalı siyaset bilimci Kawu: BRICS çok kutuplu yeni bir dünya için zemin hazırlıyor
Nijerya Ulusal Yayın Komisyonu eski Genel Müdürü Kawu yaptığı açıklamada BRICS'in çok kutuplu yeni bir dünya için zemin hazırladığını belirterek Afrika için bu geçişin emperyalizm, sömürgecilik ve yeni sömürgecilik miraslarından kurtulmak için eşsiz bir fırsat teşkil ettiğinin altını çizdi.
Nijeryalı ünlü yayıncı, siyaset bilimci ve Nijerya Ulusal Yayın Komisyonu eski Genel Müdürü Dr. Is'haq Modibbo Kawu Sputnik'e verdiği demeçte, dünyanın tek kutuplu bir düzenden çok kutuplu bir uluslararası düzene geçmekte olduğunu ve BRICS'in küresel dinamiklerin yeniden şekillendirilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.
Kawu, BRICS ülkelerinin özellikle Afrika'daki gelişmekte olan ülkeler için büyümeyi teşvik eden yeni bir uluslararası ekonomik çerçeve oluşturduğu vurguladı.
Açıklamasında, “Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözlerine şüphe yok. Dünya tek kutuplu bir dünyadan çok kutuplu bir uluslararası düzenin yeni gerçekliğine doğru gerçekten sarsıcı bir geçiş yaşıyor” diyerek tarihteki bu değişimin öneminin altını çizen Kawu, BRICS Kalkınma Bankası'nın küresel kalkınma manzarasında kilit bir araç olarak ortaya çıktığını belirtti.
Afrika için bu geçişin emperyalizm, sömürgecilik ve yeni sömürgecilik miraslarından kurtulmak için eşsiz bir fırsat teşkil ettiğini vurgulayan Kawu, BRICS'i, bilhassa Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi gibi girişimlerle işbirliği yaparak Afrika'nın sanayileşmesi ve ekonomik büyümesi için bir platform olarak gördüğünü dile getirdi.
BRICS zirvesinin kıta genelinde gördüğü coşkulu ilgiye dikkat çeken Kawu açıklamasını, “Afrika halkları için BRICS, Afrika'nın sanayileşmesine ve genel büyümesine yardımcı olabilecek potansiyel bir ortaklık platformudur” cümlesiyle tamamladı.