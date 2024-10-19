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Kremlin: Ukrayna krizinin çözümünde en önemli koşulumuz Rusya’nın güvenliği
Kremlin: Ukrayna krizinin çözümünde en önemli koşulumuz Rusya’nın güvenliği
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Ukrayna krizinin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyaloga hazır olduğu açıklamasını değerlendiren Kremlin... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T09:39+0300
2024-10-19T09:39+0300
2024-10-19T09:45+0300
ukrayna krizi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Ukrayna krizinin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyaloga hazır olduğu açıklamasını değerlendirdi.Peskov, “Berlin'den gelen sözleri duyuyoruz. Scholz'un diyaloğa girmeye hazır olduklarına dair sözleri. Bunlar önemli sözler, zira kısa bir süre önce Almanya, Putin’le temasları tamamen dışlayan kolektif Batı'daki ülkeler saflarında yer alıyordu. Biz de bu duruşun geleceği olmadığını söylüyorduk” ifadesini kullandı.‘Her türlü savaş barışla bitiyor’Scholz’un artık diyaloga hazır olmasını, “memnuniyetle karşılanabilecek bir şey” olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü, diyalogun kolay olmayacağının aşikar olduğunu kaydederek, “Ancak öyle ya da böyle her savaş müzakere masasında, barışla sona erer” dedi.Putin’in iletişime ve görüşmeye açık olduğunu defalarca söylediğini ve bunu doğruladığını anımsatan Peskov, “Bizim için önemli olan güvenlik sorunlarımızı çözmek. Yani özel askeri harekat başlamadan önce önerdiğimiz ve karşı tarafın reddettiği şey” diye altını çizdi.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, almanya, olaf scholz, ukrayna, müzakere, diyalog, batı, güvenlik
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, almanya, olaf scholz, ukrayna, müzakere, diyalog, batı, güvenlik
Kremlin: Ukrayna krizinin çözümünde en önemli koşulumuz Rusya’nın güvenliği
09:39 19.10.2024 (güncellendi: 09:45 19.10.2024)
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Ukrayna krizinin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyaloga hazır olduğu açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bunun önemli bir sinyal olduğunu, ama Rusya için en önemli koşulun kendi güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Ukrayna krizinin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyaloga hazır olduğu açıklamasını değerlendirdi.
Peskov, “Berlin'den gelen sözleri duyuyoruz. Scholz'un diyaloğa girmeye hazır olduklarına dair sözleri. Bunlar önemli sözler, zira kısa bir süre önce Almanya, Putin’le temasları tamamen dışlayan kolektif Batı'daki ülkeler saflarında yer alıyordu. Biz de bu duruşun geleceği olmadığını söylüyorduk” ifadesini kullandı.
‘Her türlü savaş barışla bitiyor’
Scholz’un artık diyaloga hazır olmasını, “memnuniyetle karşılanabilecek bir şey” olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü, diyalogun kolay olmayacağının aşikar olduğunu kaydederek, “Ancak öyle ya da böyle her savaş müzakere masasında, barışla sona erer” dedi.
Putin’in iletişime ve görüşmeye açık olduğunu defalarca söylediğini ve bunu doğruladığını anımsatan Peskov, “Bizim için önemli olan güvenlik sorunlarımızı çözmek. Yani özel askeri harekat başlamadan önce önerdiğimiz ve karşı tarafın reddettiği şey” diye altını çizdi.