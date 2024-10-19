https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/kremlin-ukrayna-krizinin-cozumunde-en-onemli-kosulumuz-rusyanin-guvenligi-1089419535.html

Kremlin: Ukrayna krizinin çözümünde en önemli koşulumuz Rusya’nın güvenliği

Kremlin: Ukrayna krizinin çözümünde en önemli koşulumuz Rusya’nın güvenliği

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Ukrayna krizinin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyaloga hazır olduğu açıklamasını değerlendiren Kremlin... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T09:39+0300

2024-10-19T09:39+0300

2024-10-19T09:45+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

almanya

olaf scholz

ukrayna

müzakere

diyalog

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Ukrayna krizinin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyaloga hazır olduğu açıklamasını değerlendirdi.Peskov, “Berlin'den gelen sözleri duyuyoruz. Scholz'un diyaloğa girmeye hazır olduklarına dair sözleri. Bunlar önemli sözler, zira kısa bir süre önce Almanya, Putin’le temasları tamamen dışlayan kolektif Batı'daki ülkeler saflarında yer alıyordu. Biz de bu duruşun geleceği olmadığını söylüyorduk” ifadesini kullandı.‘Her türlü savaş barışla bitiyor’Scholz’un artık diyaloga hazır olmasını, “memnuniyetle karşılanabilecek bir şey” olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü, diyalogun kolay olmayacağının aşikar olduğunu kaydederek, “Ancak öyle ya da böyle her savaş müzakere masasında, barışla sona erer” dedi.Putin’in iletişime ve görüşmeye açık olduğunu defalarca söylediğini ve bunu doğruladığını anımsatan Peskov, “Bizim için önemli olan güvenlik sorunlarımızı çözmek. Yani özel askeri harekat başlamadan önce önerdiğimiz ve karşı tarafın reddettiği şey” diye altını çizdi.

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, almanya, olaf scholz, ukrayna, müzakere, diyalog, batı, güvenlik