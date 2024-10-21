RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ uyarısı: 'Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz'

"Millete ihanet etti, vatansız öldü. Milli iradeye kast eden hain FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler, Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz."