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RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ uyarısı: 'Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz'
RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ uyarısı: 'Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz'
Sputnik Türkiye
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından bazı yayın organlarını yayınları konusunda uyaran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üst kurulun takipte olduğunu... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
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fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bazı yayın organlarının yayınlarını eleştirerek üst kurulun bu söylemleri takip ettiğini dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şahin şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/msb-feto-elebasi-gulenin-olumune-iliskin-aciklama-yapti-vatansiz-olarak-olmesi-ibretliktir-1089491993.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fethullah gülen, soruşturma
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fethullah gülen, soruşturma

RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ uyarısı: 'Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz'

18:06 21.10.2024
© FotoğrafRTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından bazı yayın organlarını yayınları konusunda uyaran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üst kurulun takipte olduğunu dile getirdi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bazı yayın organlarının yayınlarını eleştirerek üst kurulun bu söylemleri takip ettiğini dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şahin şunları söyledi:

"Millete ihanet etti, vatansız öldü. Milli iradeye kast eden hain FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler, Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz."

Fetullah Gülen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
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MSB FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı: 'Vatansız' olarak ölmesi ibretliktir
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