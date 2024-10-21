https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/rtuk-baskani-sahinden-feto-uyarisi-hicbir-yayinci-teroru-ve-teroristi-oven-yayinlar-yapamaz-1089495567.html
RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ uyarısı: 'Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz'
RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ uyarısı: 'Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz'
Sputnik Türkiye
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından bazı yayın organlarını yayınları konusunda uyaran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üst kurulun takipte olduğunu... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T18:06+0300
2024-10-21T18:06+0300
2024-10-21T18:06+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ebubekir şahin
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fethullah gülen
soruşturma
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bazı yayın organlarının yayınlarını eleştirerek üst kurulun bu söylemleri takip ettiğini dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şahin şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/msb-feto-elebasi-gulenin-olumune-iliskin-aciklama-yapti-vatansiz-olarak-olmesi-ibretliktir-1089491993.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fethullah gülen, soruşturma
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fethullah gülen, soruşturma
RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ uyarısı: 'Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz'
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından bazı yayın organlarını yayınları konusunda uyaran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üst kurulun takipte olduğunu dile getirdi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bazı yayın organlarının yayınlarını eleştirerek üst kurulun bu söylemleri takip ettiğini dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şahin şunları söyledi:
"Millete ihanet etti, vatansız öldü. Milli iradeye kast eden hain FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.
Yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler, Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz."